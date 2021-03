Anife Vyskočilová: "Volila bych SPD a Okamuru," šokovala migrantka!

Anife Vyskočilová, celým jménem Anife Ismet Hassan Alikocoglu Ahmed Husein Vyskočilová, umí odjakživa šokovat. Tentokrát rozvířila vody, když se přihlásila k pravicové straně Tomia Okamury SPD, která se ostře vymezuje proti uprchlíkům.

Anife Vyskočilová se původně do České republiky dostala omylem. Ohnivá brunetka v roce 1996 mířila do Německa, nechtíc ale vystoupila o zastávku dříve, země se jí zalíbila a už tady žije pětadvacet let.

Krátce po svém příjezdu se Anife provdala za herce Ivana Vyskočila a na život v české kotlince si rychle zvykla.

Vyskočilová už se tady cítí být plnohodnotnou občankou a tak se rozhodla vyjádřit i k politické situace, která je v poslední době tématem číslo jedna. A Anife si jako vždy nebrala servítky.

Anife Vyskočilová je sama emigrant, s pouštěním cizinců do země ale nesouhlasí

"Kdybych si měla vybrat, koho volit a přečetla jsem si program všech stran, tak je mi asi nejblíže program SPD, jen ten Okamura mi tam nesedí, ale ani nevadí. Je proti migrantům, což já taky! Kdyby se stejně jako já přizpůsobili a respektovali zákony dané zemí, tak ano, má se jim pomoct. Ale tahat sem lidi z jiných zemí za lepším životem na úkor nás Čechů, co nemáme na nájem ani na jídlo a pomáhat jiným a mrzačit svůj lid na úkor kvót mě nebaví," vyjádřila se Vyskočilová na svém Instagramu.

Anife také vadí případný přechod z Koruny na Euro, který podle ní není výhodný. "A co Euro? Copak naše Česká zem má zapomenout na svou měnu a identitu na úkor toho, že se budeme mít lépe? Já jsem za Korunu a celá EU ať jde s tímto někam," nešetřila kritikou.

I když nejprve Vyskočilová vychválila SPD, volebním hlasem si prý zatím jistá není. Žádná ze stran totiž není podle očekávání krásné Bulharky.

"ODS kradou, piráti jsou novodobí komunisté," říká Vyskočilová

"Neznamená to, že budu volit SPD, ale ptám se, koho? ODS - co kradli, kradou a budou krást? Piráti - novodobí komunisté, kteří vám domů nastěhují nájemníka, nebo v lepším případě emigranta? ČSSD - co prodává p*del ANO, největšímu tuneláři? STAN - což je opravdu stan, kde jsou schovaní odpadlíci ze všech rozpadlých stran? A nebo snad TOP 09, kteří nemají ani lídra? KSČM komentovat nemusím. A teď babo raď, co máme za bandu b*zerantů, co nás řídí," opřela se Anife Vyskočilová ostře do všech politických stran.

Proč to píšu? Ať když budou volby, aby jste dobře přemýšleli, komu dáte svůj hlas a nenecháte se opít koblihou nebo krásou našeho primátora Hřiba, který vesele jezdí na hory a na Staroměstském náměstí vesele vyprazdňuje byty a ateliéry pro své neschopné kamarády," uzavřela rozhořčená Bulharka.

Vyskočilová pak vyzvala své sledující k debatě, za neslušné komentáře či urážky ale prý každého rovnou blokuje.

Anife si s migranty servítky nebere

Zdroj: Youtube