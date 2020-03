Svatební veselí Jennifer Aniston a Brada Pitta: 50 tisíc květin a 200 hostů!

S kým ale zafungovala výborně, byla právě Angelina. Brad s Angelinou románek popírali, ale všichni měli jasno i Jennifer Aniston. „Pitt nakonec Aniston přiznal, že se do Angeliny během natáčení zamiloval a měl s ní pletky. V tom ho v zuřivém záchvatu Jennifer okamžitě vyhodila z domu,“ píše se v knize The Life of Secret Agent Turned Hollywood Tycoon od producenta filmu Pan a paní Smithovi.