Anna Dvořáková se ukazuje na veřejnosti s přítelem, slavné rodiče nechává doma

Zdroj: Profimedia

Půvabná dcera herce Jiřího Dvořáka a herečky Barbory Munzarové se ukázala ve společnosti s novým přítelem. Anna Dvořáková se doposud na společenských akcích ukazovala po boku svých rodičů, s přibývajícím věkem nastal u krásky zvrat.

Partnera ukázala na premiéře filmu Black Adam. Promítání filmu o superhrdinovi navštívila celá řada hvězd. Dostavila se kuchařka a pekařka Veronika Besky, frontman skupiny Slza Petr Lexa se svou přítelkyní modelkou Natálií, DJka Andrea Pomeje a mnoho dalších celebrit.

Kudrnatý partner

Anna na sebe svým půvabem upoutala pozornost vždy, když vyšla do společnosti se svým otcem Jiřím Dvořákem. Chodila ho podporovat na soutež StarDance, párkrát ho doprovodila i na premiéru nějakého z jeho filmů. Sympatická brunetka už přišla do věku, kdy slavné rodiče nechává doma a vyrazí do společnosti raději s partnerem. Před fotografy se ukázala s kudrnatým hudebníkem Ondřejem Kobrlem. Mladý pár k sobě neskrýval sympatie, ochotně pozóvali fotografům. Premiéra filmu nebyla jediná akce, na které se pár společně ukázal. Anička svého partnera doprovodila i na koncert do pražského klubu, kde spolu později pózovali na pódiu.

Kariéra influencerky

Krásná Anička není jen dcerou slavných rodičů. Věnuje se modelingu a prorazila dokonce i na sociální síti Tik Tok, kde má více než milión sledujících z celého světa. Blízko má i k herectví. Před dvěma roky si zahrála ve videoklipu Den a noc Jakuba Moulise, který si v soutěži The Voice Česko Slovensko vyzpíval druhé místo. Střihla si už dokonce i roli v seriálu České televize Hlava medúzy, v tomto seriálu hrál i její otec Jiří Dvořák.