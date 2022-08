Anna Dvořáková se prosadila za hranicemi Česka, čeká ji slibná kariéra v USA?

Zdroj: Profimedia

Dcera herečky Barbory Munzarové a herce Jiřího Dvořáka oslňuje svou krásou i za hranicemi České republiky. Anička v létě vyrazila na dovolenou, na které dávala na odiv svou perfektní postavu v plavkách a letních šatech. Snímky zveřejňuje na sociálních sítích a právě díky nim se pomalu a jistě stává hvězdou.

Hvězda sociálních sítí

Anna se stejně jako řada jejích vrstevníků věnuje sociálním sítím. Na TikToku má přes milion fanoušků, její videa denně zhlédnou více než stovky tisíc lidí z celého světa. Největší zásah má v Americe. V budoucnu by tam ráda vyrazila na herecké kurzy, jazykovou vybavenost a předpoklady z rodiny hereckých hvězd na to zcela jistě má.

Dětství trávila především se slavným dědečkem Luďkem Munzarem a babičkou Janou Hlaváčovou. Oba pro ni byli velkým vzorem. Slavní prarodiče ji hlídali, když její rodiče hráli. Byla to tak pro Annu i taková menší herecká škola, babička Jana Hlaváčová ji učila po dobu hlídání například i správně vyslovovat. Jak se zdá, tak se to vyplatilo. Anna už si střihla roli v seriálu Hlava medúzy, v seriálu hrál i její otec Jiří Dvořák.

Protekci odmítá

Anička se často potýká s tím, že její úspěch přisuzují slavným rodičům a prarodičům, hlavu si s tím ovšem nedělá. „Dnes už to neřeším. Chci hledat svou vlastní cestu životem a vždy jsem odmítala jakoukoliv protekci.“ Zároveň ještě stále neví, zda chce být herečkou na plný úvazek. „Přiznávám, že mě hraní opravdu baví. Sice ještě tolik vlastních zkušeností nemám, ale pohybuji se mezi divadlem a filmem odmalička a vždy mě to přitahovalo. Tak uvidíme,“ prozradila Blesku. Pokud by jí nevyšla herecká kariéra, mohla by se téměř hned živit jako modelka.