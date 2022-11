Anna Fialová o setkání se sestrou Ivety Bartošové: Na její slova nezapomene

Zdroj: FTV Prima/Teki Shine

Jedním z hostů nové epizody talkshow 7 pádů Honzy Dědka byla herečka Anna Fialová, která před časem v minisérii Iveta ztvárnila zesnulou zpěvačku Ivetu Bartošovou. Anna Fialová prozradila, že se po uvedení seriálu setkala se sestrou Ivety, Ivanou, a svěřila se, jak na její výkon Ivana reagovala.

Anna Fialová, která se objevila na gauči hostů v nové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka, promluvila nejen o tom, kdo byl v dětství jejím idolem, ale také přiznala, jak probíhalo emotivní setkání se sestrou Ivety Bartošové. „Potkala jsem se se sestrou Ivety Bartošové, Ivanou. Byl to hodně emotivní moment. Ve chvíli, kdy mi řekla, že ve mně svoji sestru viděla, věděla jsem, že všechny negativní recenze a názory jsou mi s pokorou jedno, protože její sestra mi řekla tohle. I Artur řekl, že je spokojený,“ prozradila, jak rodina Bartošové reagovala na její ztvárnění zesnulé zpěvačky.

Za herectví se styděla

Dalším z hostů byla herečka Jana Stryková. Ta Honzovi Dědkovi vysvětlila, proč se ze začátku styděla za svou profesi herečky. „Čtyři roky jsem pracovala v baru a kolegům jsem řekla, že studuju jadernou fyziku. Byli na mě pyšní. Všichni tam studovali nějakou vysokou školu. Medicínu, práva… Tak já, abych zapadla, jsem řekla, že studuju jadernou fyziku v Řeži. Prasklo to v době, kdy se kolegyně seznámila se studentem jaderné fyziky v Řeži… Za pár měsíců jsem tam skončila. Ale proto, že jsem dostala angažmá,“ vzpomíná na školní léta Stryková.

Martin „Mikýř” Mikyska zase promluvil o své nedávné rozepři s Martinem Dejdarem a také prozradil, že se dříve věnoval snowboardingu na profesionální úrovni. „Ta kariéra byla vtipná. Snažil jsem se být dobrej, ale nešlo to. Snažil jsem se dvakrát dostat na olympiádu, a ani jednou se to nepovedlo, ale jednou jsem k tomu měl blízko. Největší úspěch bylo deváté místo na mistrovství světa. Ale byla to z pr**le klika, že všichni popadali,“ vzpomíná na MS v kanadském Québecu.

Střídaly se u nich hvězdy

Křeslo hostů doplnili také Ondřej Soukup se synem Františkem, kteří s humorem vyprávěli o tom, jak to u nich doma vypadalo, když tam Ondřej provozoval nahrávací studio. „Když jsem byl malej, táta měl studio u nás doma v bytě. Všichni chodili k nám domů. Třeba Lucie Bílá. Dokud si nesundala půlku hlavy. Ona měla takovej příčesek. To jsem nepochopil, že přijde někdo, udělá tohle (ukazuje pohyb imitující sundávání paruky) – a vypadá úplně jinak,“ bavil se na účet české Slavice František Soukup. „On se jí bál. Gotta se nebál, ale Bílé se bál,“ prozradil na syna skladatel. „Nebylo to žádné velkopanské studio jako posléze. To byla taková místnost, široká asi metr dvacet a dlouhá čtyři metry a na konci byl hajzl. A před tou toaletou byl závěs, v něm byla vyříznutá díra, abych viděl na umělce, a tam byl mikrofon. A tam jsem natočil celé album Missariel, které potom dostalo cenu za zvuk roku,“ pobavil Ondřej Soukup.

