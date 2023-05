Fialová na premiéře Ivety o důvěrném vztahu s Hesem: Pojí je víc než přátelství?

Zdroj: Profimedia

Anna Fialová ztvárňuje Ivetu Bartošovou v minisérii z produkce Voyo. Jelikož její maminka Alexandra Malínská byla jednou z tanečnic v muzikálu Dracula, kde svého času vystupovala i Iveta, měla herečka skvělou rádkyni. Jak na natáčení druhé řady Anička vzpomíná?

Anna Fialová si natáčení druhé série Ivety nemůže vynachválit. "Byla to strašná síla a jízda. Zároveň jedna z nejlepších prací, co jsem kdy měla, což zní trochu blbě, vzhledem k tomu co se všechno v těch devadesátkách začalo Ivetě dít. Ale měla jsem možnost si tam zatancovat a zazpívat kousek z muzikálu Dracula z roku 1995, kdy jsem se narodila," svěřila se éterická kráska na slavnostní projekci seriálu.

Herečka si díky roli zacestovala v čase do dob svého dětství a nostalgie to není jen pro ni, ale i pro její maminku, která v devadesátých letech po boku Ivety Bartošové tančila právě v muzikálu Dracula.

"Moje máma mě na Draculovi prakticky odkojila. Setkala jsem se tam s Oskarem Hesem, se kterým se známe od dětství, jeho tatínek tam dělal choreografii, celá ta fáze byla pro mě zkrátka obrovský doják. Byla to asi jediná možnost, kdy jsem si do toho originálního Draculy mohla vstoupit a stalo se to, takže jupí," neskrývá Fialová nadšení a popisuje, jak Oskara, který v minisérii hraje Rudolfa Hrušínského nejmladšího, zná odmalička a pojí je opravdová blízkost.

Iveta Bartošová (Anna Fialová) v muzikálu DraculaZdroj: TV Nova

Máma se přišla podívat

Jelikož matka Anny Fialové byla jednou z tanečních hvězd muzikálu Dracula, samozřejmě padla otázka, zda si nechala herečka od ní ve své roli poradit. Anička přiznala, že v den natáčení skutečně její maminka Alexandra Malínská dorazila na plac.

"Máma se přišla podívat v ten den, kdy jsme točili tuhle scénu i s mámou Oskara." Ta je taktéž tanečnice. "Samozřejmě měly nějaké poznámky, jako třeba nožka víc sem, ale to byly takové interní věci mezi námi," směje se Fialová.

Tvůrci v pokračování minisérie zmapovali mimo jiné románek Ivety s Rudolfem Hrušínským nejmladším. Nebude ale chybět těhotenství zpěvačky, pády na dno, pauzy v kariéře, následné comebacky v muzikálech ani údajný únos Romanem Třískou, který hvězdě měl pobláznit hlavu. Diváci se tak rozhodně mají na co těšit.