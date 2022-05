Anna Fialová o Ivetě Bartošové: Že skočila pod vlak, není náhoda

Zdroj: Tonda Tran / CNC / Profimedia

Anna Fialová přijala nabídku ztvárnit hlavní roli v dokumentu o Ivetě Bartošové. Příběh bulvárem stíhané hvězdy je přitom pro introvertní herečku zcela nepředstavitelný. Sama se mediálnímu světu vyhýbá a dokonce si před časem zrušila Instagram.

Ačkoliv se Anna Fialová živí jako herečka, překvapivě vůbec netouží po pozornosti médií, na rozdíl od většiny svých kolegů. Jednu dobu si dokonce zakázala dávat rozhovory.

"V jednu chvíli jsem si dala předsevzetí, že nebudu komunikovat s bulvárem, tak se toho snažím držet. Střety s lidmi, kteří v bulvárních médiích pracují, pro mě totiž bývají dost nepříjemné a definitivně jsem s nimi ztratila trpělivost, když umřel děda. To, co na jeho pohřbu předváděli, bylo natolik za čarou, že jsem si řekla: A dost! Zároveň jsem v tomto ohledu plašší člověk, a když si představím, že bych měla ke každému novému projektu, ve kterém se objevím, třeba dva týdny v kuse dávat rozhovory, tak by mi z toho asi hráblo. Stejně se vás většinou ptají na ty samé věci, tak jsem si řekla, že nemusím být všude," svěřila se hvězda nové minisérie o Ivetě Bartošové webu magazin.aktualne.cz.

Aby o sobě dávala novinářům co nejméně informací, rozhodla se Fialová dokonce zrušit sociální sítě. "V době, kdy jsem se účastnila show Tvoje tvář má známý hlas, mi začala na Instagram přicházet spousta žádostí o sledování, kterých jsem si nejdřív vůbec nevšimla, protože jsem, co se týče moderních technologií, trochu babča. Kamarádi mě přesvědčili, abych si svůj účet přepnula na veřejný, ať vidím, kolik lidí mě sleduje. Během chvíle mi jich tam naskákalo třeba osm tisíc a já jsem si naivně myslela, že když profil přepnu zpátky na soukromý, tak zase odskáčou. Přestože jsem nezveřejňovala žádné detaily ze svého soukromí, nelíbilo se mi třeba už to, že najednou osm tisíc lidí, které vůbec neznám, uvidí, jak to vypadá u mě na chalupě," vysvětluje herečka, proč se takto rozhodla.

Třásla jsem se, aby mě někdo vyfotil, Ivety mi bylo líto

I když v dnešní době Anna Fialová pozornost novinářů nemusí, na začátku kariéry to vnímala jinak. "No jasně, touha být slavný je pro herce i zpěváky přirozená. Když jsem v pubertě poprvé něco natočila, úplně jsem se třásla, aby si mě na premiéře někdo vyfotil nebo aby se mnou nějaký novinář udělal rozhovor. S přibývajícím věkem jsem si ale ujasnila, co je pro mě v mojí profesi opravdu důležité, co mi dělá dobře a co ne. Postupně jsem zjistila, že pózování před fotografy ani poskytování rozhovorů není moje parketa, a naučila jsem se říkat ne, což je myslím v mojí branži důležité," přiznala herečka ve výše zmíněném rozhovoru.

Stejně jako většina veřejnosti, i Fialová vnímala Ivetu Bartošovou hlavně skrze její četné skandály. "Taky jsem o Ivetě věděla hlavně prostřednictvím skandálních titulků v bulvárních plátcích. Spíš mi jí ale bylo líto, než že bych se jí s davem posmívala. Až díky přípravě na roli jsem se mohla podívat do úplných začátků její hudební kariéry a dovedlo mě to k porozumění, že všechny Ivetiny životní peripetie měly nějaký základ. Doufám, že se něco z toho souznění na diváky přenese," věří Anička.

Smrt Bartošové a Sepéšiho nebyla náhoda

Třídílná série zachycuje začátky kariéry Ivety Bartošové a končí rokem 1985, kdy její tehdejší pěvecký i životní partner Petr Sepéši tragicky přišel o život na železničním přejezdu u Františkových Lázní. Podle Fialové není náhoda, že Bartošová později spáchala sebevraždu právě skokem pod vlak.

"Že Petr zemřel na železničním přejezdu a Iveta skočila pod vlak, myslím, není náhoda. Je to čistě můj názor, ale z toho, jak jsem se na roli připravovala, jsem cítila, že Petr byl Ivetina největší láska a všechno, co se v jejím životě později dělo, vycházelo z touhy zaplnit to strašlivé prázdno, které jí po něm zbylo. Řekla bych, že Ivetu Petrova smrt tak bolela, že se za každou cenu snažila najít někoho, koho by mohla milovat stejně jako jeho. Jenomže to nešlo," míní Anna Fialová, která věří, že láska Sepéšiho a Bartošové byla opravdová.

"Myslím, že ji miloval, jen to byl mladý rozlítaný kluk, který ještě nevěděl, co chce, a tak měl těch holek v době, kdy s Ivetou chodili, víc. Iveta ale pocházela z menšího města, a navíc byla 80. léta, takže první pusu s Petrem podle mě brala skoro jako zásnuby. Představovala si, že budou jenom spolu, což jí Petr nikdy neslíbil, a proto se s ní mohl cítit příliš svázaný. Když jsem se při přípravě na roli dívala na archivní záznamy z různých televizních pořadů, všimla jsem si, že sice Petr a Iveta navenek dělali, že je mezi nimi všechno v pořádku, ale často se tam daly najít náznaky, že jejich vztah zdaleka tak bezproblémový nebyl. Z některých jejich pohledů před televizními kamerami mě až mrazilo," uzavřela Fialová.