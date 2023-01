Nejdrsnější ztráta Anny K.: V jednom dni přišla o dvě milované bytosti

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Anna K. je velmi silná a statečná žena, která už několikrát ukázala, že se umí poprat s osudem. Nejen, že se jí dvakrát podařilo překonat rakovinu prsu, ale musela se smířit i s nenadálým odchodem obou svých psích miláčků v jeden den.

Oblíbená zpěvačka Anna K. se za svůj život musela poprat už s mnoha příkořími. Nejen, že se jí dvakrát vrátila rakovina, se kterou musela bojovat, ale také se jako velmi mladá musela smířit se smrtí maminky, která jí také zemřela na rakovinu. Navíc jí následně otčím obral o peníze i byt, co jí po mamince zbyly. Anna mu nikdy neodpustila.

Anně bylo pouhých devatenáct let a maturovala, když jí maminku vzala rakovina. Bydlela tenkrát s ní a jejím partnerem v bytě, který kupoval ještě Anny tatínek. Bohužel už tenkrát měla zpěvačka přítele, za kterým jezdila do Rakouska, tudíž otčím nelenil a když viděl příležitost, mladou dívku o všechno připravil.

„Když maminka zemřela, nezachoval se ke mně dobře a já ho odstřihla. Máma celý život dřela, abych já něco měla, a on mě elegantně obral o její majetek,“ svěřila se Anna magazínu Téma.

Návrat rakoviny srazil Annu na kolena, nakonec ji však znovu porazila

To ale nebylo všechno zlé, čím si zpěvačka musela projít. Vlastní zdravotní potíže ji oslabily a musela bojovat ze všech sil, aby zákeřnou rakovinu přemohla. Když se nemoc vrátila podruhé, Anna se bála nejhoršího. Chemoterapie její tělo velmi oslabily a občas ji trápí i takzvaná chemická mlha.

„Nemůžu si vzpomenout na nějaká slova. Prý se tomu říká chemický mozek, nebo chemická mlha. Ptala jsem se onkoložky a říkala mi, že je to po té chemoterapii. Prý můžu být dezorientovaná. Naštěstí si pamatuju texty,“ prozradila Blesku.

Poslední hrůzou, kterou si zpěvačka prošla, byla ztráta svých chlupatých mazlíčků v jednom dni. To už by položilo i toho nejsilnějšího člověka. O Velikonocích roku 2018 musela nechat utratit pejska.

V jeden den musela nechat uspat oba dva zvířecí mazlíčky

„V pondělí jsme museli nechat uspat moji psí lásku Elynku, protože její zhoubná nemoc zaútočila podruhé a velmi agresivně, a tak jsem ji nemohla nechat trpět ani vteřinu,“ zavzpomínala na svého chlupáčka pro super.cz a pokračovala: "Tak jsme se vrátili domů za naším druhým psím kamarádem Toníčkem, který byl rád, že nás vidí. Dostal ještě něco malého na zub, jako pokaždé, když jsem přišla domů. Po chvíli chtěl vyjít na zahradu, jako to dělal denně stokrát, takže jsme ho se Zuzankou pustily, ale za chvilku ležel na trávě. Já myslela, že se vyhřívá na sluníčku, ale zdálo se nám to divné a hned jsme šly raději za ním zkontrolovat, zda je v pořádku. Seděla jsem u Toníka na zemi a hladila ho, aby se trochu uklidnil. Před očima se mi celý chudinka nafukoval a já jen přihlížela jeho šílenému utrpení a čekala zoufalá na pomoc. Paní doktorka, která přijela, konstatovala torzi žaludku a selhání oběhu a celého organismu. A protože byl starý a jeho srdce nemocné, nevydržel by už další minuty, natož hodiny, takže jsme i jeho museli uspat.“

To už je zkrátka i na otrlou bojovnici, jako je Anna K., dost. Nakonec se však i s tímto traumatem vyrovnala. Pomohla jí hlavně hudba, které se věnuje celý život. Doufejme, že už si tmavovláska za svůj život to nejhorší prožila a čekají ji v příštích letech už jen samá pozitiva.