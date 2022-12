Anna K. a Vartecký se milují jako na začátku, společných 25 let mapuje klip

Zdroj: Profimedia

Romantická píseň O Tobě i o mně z dílny Anny K. se dočkala videoklipu. Herečka i její partner se v klipu objevili v mladší verzi. Ztvárnili je herci Klára Miklasová a Tomáš Krutina. Videoklip je inspirovaný vlastním životním příběhem Anny K. a Tomáše.

Na produkci nového singlu spolupracovala populární zpěvačka se svým partnerem Tomášem Varteckým a s hudební legendou Chrisem Lord-Algem. Americká hvězda má na svém kontě hned několik cen Grammy.

Mladší kopie zamilovaného páru

Anna K. si dala opravdu záležet na tom, aby bylo vše autentické. Scénarista Ondřej Brejška tak měl hodně práce s tím vytvořit hercům stejné účesy, jaké kdysi Anna a Tomáš nosili. „Když scénárista Ondřej Brejška přišel s nápadem mladší verze Anny K., byl jsem nadšenej, a tak začala rekonstrukce Anny a Tomáše, což byla úplně nejlepší část produkce. Klára Miklasová si ostříhala vlasy podle fotek Anny K. z 90. let a Tomášovi (ano herec se jmenuje stejně jako Vartecký), jsme nechali udělat dredy ještě ráno před natáčením. Vždy se mi líbí, když v klipu můžeme jakkoli odrazit realitu a pohrát si s ní,“ prozradil detaily o natáčení videoklipu režisér Ondřej Kudyn.

Filmový videoklip

Anna a Tomáš nedávno oslavili dvacetipětileté výročí. „Singl O Tobě i o mně je inspirován naším společným životem, ale také příběhy lidí okolo nás. Není tedy úplně doslovně o nás dvou, ale je prostě o úžasné síle něčeho tak křehkého, co vzniklo před 25 lety a přežilo všechny překážky a úskalí, které život přináší, a přesto jsme stále spolu a milujeme se jako kdybychom spolu začali chodit včera,“ svěřila se zpěvačka. „Je to příběh kohokoliv, kdo se v něm najde. Jak to ale opravdu vše bylo na našem začátku, víme jen my dva a necháme si to jen pro sebe. Tohle proste berte jako film,“ dodává k novému klipu Anna K.

