Přála bych to každému! Anna Kadeřávková přiznala, co je mezi ní a Mišíkem

Zdroj: Profimedia

Herečka Anna Kadeřávková zkoušela štěstí v lásce už několikrát, ani jednou se ale nesetkala s úspěchem. V minulosti se několikrát spekulovalo také o tom, že měla udržovat milostný vztah i se svým kolegou Adamem Mišíkem, který momentálně randí s Natálií Jiráskovou. To Anička rázně vyvrací. K Adamovi má ale přesto velmi blízko.

Krásná herečka Anna Kadeřávková v současné době sklízí úspěchy hlavně po pracovní stránce. V osobním životě to pak taková sláva není. Od doby, co se rozešla se slovenským youtuberem Danielem Štrauchem, se kolem ní jistě motala spousta mužů, žádnému z nich ale blondýnka evidentně nechtěla otevřít své srdce. Pánskou společnost herečka nevyhledává. Až na jednu výjimku.

Nejlepší kamarád

Anna Kadeřávková tráví spoustu času s Adamem Mišíkem. I proto měla spousta lidí ostatně podezření, že dvojici pojí víc než jen přátelství. Je to ale úplně jinak. „My máme s Adamem strašně krásný vztah. Známe se jedenáct let, ale nikdy mě nenapadlo, že by z toho bylo něco víc. Je to skvělý na tý přátelský bázi, jak to je, a doufám, že se takto budeme mít rádi celý život. Přála bych takového kámoše každému,” prohlásila Anna Kadeřávková v rozhovoru pro eXtra.cz.

Oblíbila si i jeho partnerku

Adam Mišík už několik měsíců randí s dcerou Ivy Kubelkové Natálií Jiráskovou. Do té je zamilovaný až po uši a Kadeřávková je šťastná, že je její nejlepší kamarád spokojený. A dokonce si padla do oka i s jeho láskou.

„S Natálkou se známe, ne tedy nějak dlouho, vlastně od té doby, co spolu s Adamem chodí, ale máme se rády, jsme kamarádky,” prohlásila herečka, která je na svého kamaráda pyšná i za to, nakolik se mu vydařil jeho film Banger, ve kterém ztvárnil hlavní rolí a byl za svůj výkon nominován na Českého lva.