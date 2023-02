Anna Kadeřávková a všechny její lásky: Happyendu se zatím nedočkala

Zdroj: Profimedia

Herečka Anna Kadeřávková je krásná, úspěšná, pracovitá i chytrá. Přesto už je nějakou dobu sama a ani to nevypadá, že by nějakou drahou polovičku aktivně hledala. Vlastně se ale není čemu divit. V lásce se totiž už několikrát dost ošklivě spálila.

Anna Kadeřávková se dostala do povědomí široké veřejnosti díky nekonečnému seriálu Ulice, ve kterém hrála několik let. Následně si jí začali všímat jak diváci, tak režiséři a pochopitelně i pánové. Kromě nabídek do dalších filmů a seriálů jí tak musela ve zprávách přijít i spousta návrhů na rande. Na některé z nich blonďatá kráska kývla, s žádnými velkými úspěchy se ale nesetkala.

První láska

Jednou z vůbec prvních lásek Anny Kadeřávkové byl podle webu Expres její herecký kolega z Ulice Johan Mádr. Randili spolu dva roky a zdálo se, že se k sobě skvěle hodí. Jenže postupem času pravděpodobně přicházeli na to, že mají různé pohledy na život, a tak následoval rozchod. „Nechci tady vykládat žádný moudra, ale prostě člověk se postupem času mění, to je jasný. Když jsme spolu začínali, bylo mi čerstvých 18. Teď mi bude 21. To je spousta času a příležitostí na nový zkušenosti a určitý myšlenkový posun. Oba jsme se za tu dobu hodně naučili a posunuli se dál,” uvedla po rozchodu Anička v rozhovoru pro eXtra.cz.

Podivný rozchod

Následně se herečka dala dohromady se slovenským raperem Strapem. A byla to láska jako trám. Zamilovaná dvojice často sdílela společné fotografie, a dokonce si spolu pořídili psa. Na konci roku 2021 se ale zničehonic přestaly na sociálních sítích objevovat jejich fotky a záhy na to vyšlo na povrch, že je velké lásce konec a Anna Kadeřávková tvoří pár s influencerem a youtuberem Danielem Štrauchem. Tehdy se podle webu VIPstar.cz spekulovalo o tom, že se herečka s youtuberem tajně stýkala ještě v době, kdy tvořila pár se Strapem, kterému tak měla být nevěrná. Jak to ale bylo doopravdy, vědí jen oni tři.

Když ale Anna Kadeřávková randila s GoGem, jak si youtuber říká, všichni věřili, že konečně našla toho pravého a že tentokrát její vztah prostě vydrží. Nevydržel. A Anička tak zůstala opět sama. Otázkou však zůstává, zda vůbec touží po tom s někým randit, nebo jí naprosto vyhovuje singl život.