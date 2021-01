Anna Kameníková: Překvapivá slova o životní roli!

Seriál pojednává o životě Boženy Němcové. Lze ji tedy spatřit i jako mladou. Rodiče ji nezvládali, a tak jí dohodli sňatek s o patnáct let starším Josefem Němcem.

„Otázkou je, co by bylo, kdyby nepotkala svého muže. Trpěla s ním, ale kdyby si Barbara nevzala Josefa Němce, nikdy by se nestala Boženou Němcovou. To on ji přivedl k češtině a češství a dovedl ji do společnosti. Přestože spolu zažili nešťastná léta, byl jeho vliv na ni zásadní,“ zamýšlí se Aňa Geislerová, představitelka hlavní role.