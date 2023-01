Anna Kameníková se kvůli roli ostříhala a šokovala fanoušky novým vzhledem

Zdroj: Profimedia

Herečka Anna Kameníková se po delší době ukázala ve společnosti. Vyrazila na premiéru komedie Grand Prix, kde hraje jednu z hlavních postav. Půvabná herečka na sebe upoutala pozornost hlavně svým střihem vlasů. Kudrnaté vlasy si ostříhala kvůli roli Boženy Němcové.

Na premiéru dorazila Anna po boku své maminky Jitky Asterové. Obě se rády chlubí tím, že jsou spíše kamarádky než matka s dcerou.

Hodná maminka

Anna se rozpovídala o tom, že její maminka je na ni velmi mírná. Jitka hrála také v nespočtu filmů, mohla by tak dávat dceři rady nebo konstruktivní kritiku. Není tomu ovšem tak, místo toho svou dceru za každý výkon chválí. „Bohužel není můj kritik. Mámě se líbí z 99 procent vše, co dělám. Naprosto nekriticky,“ příbližila Anna pro Expres. Herečka si ovšem nemusí zoufat, na kritiku má doma svého manžela. „Manžel je můj velký kritik, což je super. Ten mi to všechno řekne bez obalu,“ dodala.

Trojnásobná matka ve filmu

Krátkovlasá kráska se dala slyšet, že i když se ve svých dvaceti třech letech vdávala, děti s manželem neplánují. Roli matky si tak alespoň vyzkoušela v novém filmu Grand Prix, tam si zahrála matku rovnou tří dětí. Film vypráví příběh dvou bratranců Romana a Emila, jejichž snem je dostat se na závody Formule 1. „Já o autech sice vůbec nic nevím, ale to nevadí, protože hraju ženu jednoho z hrdinů, kteří o autech naopak vědí skoro všechno. Natáčení bylo skvělý, jsem šťastná, že jsem mohla dělat s Janem Prušinovským a s Kryštofem Hádkem, ten hraje mého muže,“ prozradila o své poslední roli pro Český rozhlas.

Výrazná image

Anna na každé události vyčnívá z davu. Rozhodně nepatří mezi ty herečky, které tráví před premiérou dlouhý čas stylingem svého účesu. V krátkých vlasech se našla, dokonce často střídá barvy. „Po dlouhých vlasech se mi vůbec nestýská. Měla jsem je 26 let, ale třeba se mi po čase začne stýskat, uvidíme. Když je to krátké, člověk ví, ať udělá jakoukoliv blbost, že to je na dva týdny, pak to zase vyroste. Je to určitá svoboda.“