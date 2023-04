Nezvykle sdílná Anna Kellnerová: Promluvila o strachu i touze vrátit čas

Zdroj: Profimedia

Rodina zesnulého miliardáře Petra Kellnera sice je nejmocnější rodinou v Česku, přesto si ale nesmírně hlídá své soukromí a na veřejnosti nikdy nevystupuje. Jedinou výjimkou je Anna Kellnerová, která se profesionálně věnuje jezdeckému parkuru a čas od času poskytuje různé rozhovory. V nich se nejvíce pokrývá hlavně téma sportu. Tentokrát ale zcela výjimečně prozradila i něco ze svého soukromí.

Kellnerovi, pozůstalí po tragicky zesnulém nejbohatším Čechovi Petru Kellnerovi, jsou pro širokou veřejnost velkou záhadou. A právě tak si to i sám podnikatel přál, aby mohl svou rodinu co nejvíce ochránit. O jejich soukromí se tak neví prakticky nic. S výjimkou dcery Petra a Renáty Kellnerových Anny Kellnerové, která je jako jediná z celé rodiny poměrně sdílná.

Upřímný rozhovor

Anna Kellnerová před časem se svým kolegou Nielsem Bruynseelsem natočila milý rozhovor, ve kterém oba sedí u jednoho stolu s šálkem kávy a navzájem si pokládají zcela běžné otázky. A mladá jezdkyně tak vůbec poprvé zcela otevřeně hovořila o svém soukromí.

V rozhovoru pro Global Champions League například prozradila, že má velký strach z hadů, a dokonce se s jedním setkala, když žila v Karibiku. Dále se svěřila, že kdyby si mohla vybrat jednu superschopnost, neváhala by a zvolila by si cestování časem. Její odpověď asi nikoho nepřekvapí. Je více než jasné, že by pak mohla i zachránit svého tatínka, který tragicky zahynul v březnu 2021 při pádu vrtulníku na Aljašce.

Parkurová jezdkyně se dále rozpovídala o tom, že žije v Praze v historickém centrum města. „Je tam hodně turistů, ale když víš, kudy chodit, je to v pohodě,” prohlásila v rozhovoru se svým kolegou. Za zmínku také stojí její vysněné povolání, kterému by se věnovala, kdyby nejezdila na koních – Anna Kellnerová by chtěla pomáhat druhým jako psychiatr.

Šťastná i na poli lásky

O svém údajném partnerovi Danielovi Křetínském ovšem Anna Kellnerová nikdy nemluví. S Křetínským toho mají mnoho společného a znají se už celou řadu let. Daniel Křetínský je, stejně jako byl tatínek Anny Kellnerové, úspěšným podnikatelem a momentálně je s majetkem 198,5 miliardy korun druhým nejbohatším Čechem. Před ním už je jen matka jeho lásky, Renáta Kellnerová. Jak uvádí Forbes, Renáta Kellnerová je se svými bezmála 360 miliardami korun nejbohatší Češkou a zároveň 12. nejbohatší ženou na světě.

Renáta Kellnerová se nyní prostřednictvím společnosti PPF rozhodla podpořit dobrou věc s částkou 500 milionů korun, kterou věnovala na výstavbu onkologického centra. K tomu se ale nadále zabývá smrtí svého manžela. Nyní žádá soud na Aljašce, aby tragédii znovu prošetřil.