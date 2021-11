Anna Kellnerová měla problémy při jízdě: Kolegové pak měli co dohánět

Zdroj: Profimedia

Parkurová jezdkyně a dcera tragicky zesnulého miliardáře Petra Kellnera Anna Kellnerová prožívala v letošním roce nesmírně smutné období, a to hlavně kvůli smrti svého tatínka. Jakožto nadšená sportovkyně však věděla, že má před sebou mnoho výzev, na které se musí připravovat. Při semifinále parkurového Super Cupu v pražské O2 Areně si ale ani přes tvrdý trénink moc chvály nevysloužila.

Miliardář Petr Kellner, který na začátku letošního roku tragicky zahynul při pádu helikoptéry na Aljašce, si vždy přísně střežil své soukromí a soukromí své rodiny. O jeho dětech se tedy prakticky nic neví. Až na jednu výjimku. Tou je jeho dcera Anna Kellnerová, která je úspěšnou parkurovou jezdkyní a během své kariéry si vysloužila mnoho ocenění. Díky tomu se pozornosti médií zkrátka nevyhne. Nyní ji i tým Prague Lions, jehož je Kellnerová součástí, čekala velká výzva. Zúčastnili se totiž parkurového Super Cupu v pražské O2 Areně. Ani přes náročný trénink se jim ale nepodařilo předejít všemožným problémům. Zvláště pak samotné Kellnerové.

Chyb si je vědoma

Tým Prague Lions byl pro mnohé žhavým kandidátem, když se ale Anna Kellnerová rozjela se svým koněm Silverstonem, vzbudila u fanoušků jisté pochyby. Během své jízdy ve čtvrtfinále totiž nasbírala podle webu iDNES celkem třináct trestných bodů. Nejnáročnější chvíle přišla, když měl kůň přeskočit překážku v designu Karlova Mostu. „Už při letu jsem věděla, že to není úplně tak, jak bychom chtěli. Tak jsem věděla, že zbytek parkuru budu muset Silieho odjet pod větším tlakem, než bych chtěla. Z toho pak přišly i ty dvě chybičky, protože jsem mu nedala takový klid. Ale musela jsem ho podpořit, abych dokončila parkur,” nechala se po jízdě slyšet Kellnerová.

Do semifinále se nakonec dostali

I když se Kellnerové podařilo udělat několik chyb, její kolegové měli naštěstí poněkud šťastnější den. Zvláště pak poslední zástupce týmu Prague Lions Niels Bruynseels, který během své jízdy ani jednou nechyboval. Prague Lions se tedy nakonec přece jen probojovali do semifinále soutěže, ve kterém se Kellnerová projede na svém druhém koni se jménem Catch Me If You Can.

Anna Kellnerová je oddaná svému oblíbenému sportu: