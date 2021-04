Pyšný otec Petr Kellner: Dceru Aničku podporoval ve vrcholovém sportu

Zesnulý miliardář Petr Kellner své soukromí přísně střežil. O jeho rodině toho tak moc známo není. Jediný člen, o kterém bylo často slyšet, je jeho dcera Anna. Ta si totiž zamilovala parkurové jezdectví, v němž se dokonce několikrát stala mistryní republiky!

Podnikatel a finančník Petr Kellner nebyl známý jen jako skvělý obchodník, ale také jako člověk, který přísně chránil soukromí své i svojí rodiny. Na veřejnosti se proto objevoval velmi sporadicky, fotografie jeho rodiny jsou prakticky ve veřejných zdrojích nedohledatelné. Oblíbený sport dcery Aničky ale udržovat pod pokličkou nešlo. Vždyť čtyřiadvacetiletá kráska sklízí jeden úspěch za druhým!

Láska ke koním

Je mladá, krásná a neuvěřitelně nadaná. Řeč je o čtyřiadvacetileté Aničce Kellnerové, dceři miliardáře Petra Kellnera, který před pár dny zahynul při pádu vrtulníku na Aljašce. Na dceru byl podnikatel jistě velmi pyšný a v jejím oblíbeném sportu ji podporoval, jak se jen dalo. Annina láska k parkurovému jezdectví je obrovská, stojí ovšem nemalé peníze. V roce 2018 Kellner dceři pořídil koně, o kterého dokonce stále i dcera zakladatele Microsoftu Billa Gatese. A kůň to rozhodně nebyl levný. Dle webu stars24.cz za něj totiž Kellner zaplatil čtvrt miliardy korun!

Jakkoliv vysoká cenovka koně však v žádném případě nezajistí bezpečí jezdce. O rok později si totiž Anna na klisně Catch Me If You Can přivodila vážné zranění. Zlomila si totiž stehenní kost.

Randí s pracháčem

Kromě sportu se však Anna drží rodinné tradice a o svém soukromém životě nikdy veřejně nemluví. Přesto se o ní ví zřejmě nejvíc z celé Kellnerovy rodiny. Jejím partnerem je již čtyři roky miliardář Daniel Křetínský. „Dan spolupracuje s mým otcem, a díky tomu se také naše cesty jednou zkřížily. Od té doby se známe,” nechala se nadaná sportovkyně slyšet před časem podle webu eXtra pro magazín Forbes. Dle dostupných informací eXtra ovšem sám Kellner se vztahem úplně nesouhlasil a byl mu trnem v oku.

Kellnerova rodina nadále zůstává velkou neznámou. Díky Anně, která má dokonce jako jediná z rodiny veřejně přístupný účet na sociální síti Instagram, tak mohou lidem alespoň na kousek nahlédnout do života rodiny nejbohatšího Čecha.

Zdroj: Youtube