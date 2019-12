Anna Nicole Smith: Striptérka, která sbalila magnáta a nakonec se předávkovala

Anna Nicole Smith se narodila jako chudé děvčátko v buranově a odmalička toužila po slávě. Už v sedmnácti letech byla podruhé vdaná a vychovávala svoje dítě více méně sama. Ve vesnici v Texasu dřela bídu s nouzí a toužila po lepším životě. Živila se různě. Mimo jiné i jako tanečnice ve striptýzovém baru, kde se na ni konečně usmálo štěstí. Zakoukal se tam do ní štamgast, kterým byl J. Howard Marshall. Pohádkový život mohl začít.

Naftový magnát jí zaplatil na co si ukázala. Postupem času se z ní stala plastiková kreatura, která chtěla pořád víc a víc. V roce 1992 byla na titulní stránce květnového Playboye a nahradila dokonce Claudii Schiffer, která byla do té doby tváří Guessu. Anna si slávu užívala. Stylizovala se do Marylin Monroe až docílila toho, že se jí tak začalo přezdívat.