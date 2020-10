Kritická Polívková: Koukat se na sebe na plátně nedokážu

„Koukat se na sebe na plátně nedokážu, je mi to hrozně nepříjemné. Je pravda, že čím starší projekt je, tím je to snazší. Ale nezkoušela jsem to úplně, abych pravdu řekla,“ tvrdí Polívková.

Neváhala na sebe prozradit, že si zakrývá rukou obličej. „Vždycky! Vždy se mi to stává, já mám pocit, že opravdu nepatřím před kameru. Že jsem vymyšlena na jeviště a tam mi to svědčí a většinou přesvědčuji režiséry, že nejsem ta pravá na tu roli. Ale zároveň mě to hodně baví,“ směje se.