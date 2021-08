Anička Slováčková o vztahu rodičů: Už se nebudu stresovat dospělými lidmi

Anna Slováčková veřejně přiznanou milenku svého otce Felixe Slováčka odjakživa neměla příliš v lásce. Hudebník nedávno vztah s mladší malířkou ukončil. Jeho dcera si ale překvapivě nepřeje, aby se vracel k Dagmar Patrasové. Anička je přesvědčená, že skládat nefunkční manželství rodičů je nesmysl!

Felix Slováček se s Lucií Gelemovou dal dohromady před sedmi lety a veřejným představením milenky šokoval celý národ. Do té doby totiž hudebník žil sice v divokém, ale dlouhodobém manželství s Dagmar Patrasovou, se kterou má dvě děti.

Patrasová potupu s nevěrou svému muži odpustila a dokonce často nahlas mluvila o tom, že jejich vztah nikdy neskončil. Slováček má ale na situaci tak trochu jiný pohled a po rozchodu s Gelemovou už se rozhlíží po nové milence.

"Člověk je zvědavý. Když zavolá nějaká fanynka a něco po mně chce, tak to s ní buď vyřídím telefonem, anebo když jsem ještě víc zvědavý, tak se s ní sejdu. Zvědavosti se meze nekladou. Novému vztahu se nebráním," řekl před časem webu super.cz.

Je to pro mě uzavřené, ať je s tou paní, nebo ne

Anička Slováčková dlouho svému otci vyčítala rozpad rodiny a s jeho milenkou Lucií Gelemovou se dokonce odmítla seznámit. Křivdy z minulosti už ale hodila hvězda Ordinace v růžové zahradě za hlavu.

"Mně jde o to, aby byl táta šťastný. Nedá se říct, jestli mě jeho rozchod potěšil, nebo netěšil, je mi to asi jedno. Chci, aby byl v pořádku, aby byl zdravotně v pohodě. Tím je to pro mě uzavřené, ať bude s touto paní, nebo s někým jiným," řekla Anička Expresu.

I když se rodičům už nechce Slováčková nijak míchat, v jednom má jasno, slepovat jejich vztah je prý nesmysl.

Už se nebudu stresovat věcmi, které nedokážu změnit

"Myslím si, že už je to tak rozbité, že není nutné za každou cenu skládat věci, které nefungují," vysvětlila Anna Slováčková zmíněnému webu s tím, že je s rozchodem rodičů dávno smířená.

Zpěvačka mimo jiné přiznala, že se po prodělané rakovině nechce stresovat a proto se nehodlá jejich vztahem zaobírat. "Před rokem jsem si řekla, že se nebudu stresovat věcmi, které nedokážu změnit. Už se nebudu stresovat dospělými lidmi, kteří žijí tak, jak žijí," dodala.

Slováčková se teď soustředí hlavně na svou pěveckou kariéru, po roční pauze se jí naplno rozjely koncerty a tak na chmury nemá během náročného programu moc času.

Anička Slováčková se po roční pauze vrátila na pódia.