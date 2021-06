Anička Slováčková se otevřela fanouškům: Únava, nespavost i ztráta sebevědomí

Anna Slováčková prožila dva psychicky náročné roky, dnes je z ní ale mnohem silnější žena, která se nebojí o problémech hovořit nahlas. Zpěvačka se na Instagramu svěřila se svými pocity a přiznala, že její život připomíná někdy emoční horskou dráhu.

Anna Slováčková ve svém mladém věku prošla velice náročnou životní zkouškou. Hvězdě seriálu Ordinace v růžové zahradě v roce 2019 diagnostikovali zhoubný nádor v prsu.

Slováčková musela ihned nastoupit na chemoterapie a celý svět se jí otočil vzhůru nohama. "Já jsem to nejdřív neměla v úmyslu nikde zveřejnit. Jenže jsem byla na prvním vyšetření v nemocnici a o pár dní později mě začali bombardovat novináři. Někdo mě nejspíš zahlídl v roušce jak jdu z léčby. Pak mi začaly chodit maily, byl to obrovský nátlak. Rozhodla jsem se, že není jiná cesta, než se k tomu postavit čelem. Bála jsem se, aby to v médiích nebylo překrouceno a někdo nenapsal třeba že jsem v posledním stádiu a umírám. Proto jsem to napsala jako první, stejně bych to ale nejspíš neututlala. I proto, že ta změna vizuálu byla obrovská," přiznala nám před časem.

"Chtěla jsem ukázat všem ženám, že když to zvládnu já, ony taky! Nakonec to ale mělo přínos i pro mě. Když mi řekli, že mám rakovinu, neznala jsem žádné dívky v mém věku, co by měly stejnou diagnózu a přišla jsem si vlastně sama. Díky zveřejnění mého příběhu se mi začaly ozývat desítky dívek i žen, bylo příjemné mít najednou tak velikou podporu, pomohlo to nakonec i mně. Měla jsem najednou s kým svoje problémy probrat a komu se svěřit," svěřila se.

"Už jsem byla unavená dokola opakovat, co mě trápilo," říká Slováčková

"Už jsem byla unavená pořád dokola opakovat to, co mě vnitřně trápilo a co zaznělo ve všech rozhovorech asi stokrát. Stále jsem se s tím asi nedokázala sama úplně na 100% srovnat a hlavně mě přepadaly myšlenky o tom, jak nespravedlivé všechny nemoci jsou. Ptala jsem se sama sebe, proč jsem to já zvládla a jiní ne. A o to víc mě pak vnitřně ničilo o tom mluvit," napsala Slováčková svým sledujícím.

Zpěvačku neustálé dotazy na její vážnou nemoc unavovaly, pak se to ale prý zlomilo a uvědomila si, jaké je její poslání.

"Při jednom rozhovoru jsem si uvědomila to, co mi v tu dobu v mysli chybělo. Že chci pomáhat těm, co si něco podobného prožívají, nebo třeba i nějakou jinou zkouškou života procházejí a neví kam dál. Já taky nevím kam dál. Dost často. Připadám si sama a mam pocit, že nemůžu předat nikomu nic dobrého. Ale pak mi napíšete nějakou hezkou zprávu, že vám nějaký můj rozhovor pomohl, vykouzlil úsměv na tváři, nebo zažiju hezké interview a vrátí se mi barva do tváří a to uvědomění proč o tom mluvím. Nejste sami! Jste silnější, než si myslíte a zvládnete porazit nejedno trápení," vzkázala hvězda na svém Instagramu.

"Únava, nespavost, ztráta sebevědomí," zpěvačka přiznala, že ne všechny dny jsou zalité sluncem

Anička Slováčková už má sice to nejhorší za sebou, přes to ale fanouškům přiznala, že občas stále bojuje s výkyvy nálad.

"Někdy mám dny, kdy naprosto miluju život. Připadám si volná, silná, nezranitelná. Dokážu najít krásu v každém detailu, počasí, okamžiku. A někdy naopak je všechno tak černý, že i ten nejslunnější den je vyčerpávající. Únava, nespavost, ztráta sebevědomí a tak dále. Známe to každý. Poslední dny mám tu první extrémně pozitivní variantu, ale ona se ta sinusoida zase někdy zlomí. To je prostě život. Sem tam si říkám, jaký by to asi bylo, kdyby ten život byl víc na rovné lince. Nebylo by to tak nahoru a dolů. Ale asi je to i tím, že jsem citlivka a všechno prožívám naprosto naplno. Jak dobré, tak špatné," konstatovala herečka a zpěvačka.

Anička se naplno věnuje své hudební kariéře