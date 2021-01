Anna Slováčková konečně volně dýchá, vyhrála boj s rakovinou!

"Sama jsem si zažila, jaké to je řešit aktivně to nejcennější, co máme, a můžu vám teď s čistým srdcem říct jednu věc - jsem zdravá. Metastáze jsou od operace pryč, krev je v pořádku, sono neukázalo žádné nové nálezy," prozradila Anna Slováčková na svém Instagramu skvělou zprávu.

I když má ale za sebou to nejhorší, pod dohledem lékařů zůstává zpěvačka i nadále. "Čekají mě teď každé tři měsíce kontroly. Celé to vstřebávám a upřímně pro mě bylo celkem těžké roztroubit to do světa, protože vím, jak těžké by pro mě bylo, kdyby za tři měsíce bylo všechno zase jinak a čekalo by mě nedejbože všechno od začátku…" tvrdí Slováčková a netají se tím, že obavy o zdraví jí z hlavy nejspíš nikdy úplně nezmizí!