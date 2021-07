Anička Slováčková září štěstím, po rakovině vyřešila problémy s účesem

Anička Slováčková na konci minulého roku úspěšně dokončila léčbu rakoviny prsu. Zpěvačka kvůli chemoterapii přišla o své vlasy, bujná kštice jí ale pomalu dorůstá a s pomocí šikovné kadeřnice se opět pyšní blond hřívou!

Anička Slováčková si minulý rok konečně oddychla, po více než roce porazila zákeřnou rakovinu prsu. Hvězda Ordinace v růžové zahradě o své nemoci mluvila od začátku otevřeně a pomohla tím dalším dívkám, které si prošly podobnou cestou.

I když má Slováčková to nejhorší za sebou, na svém Instagramu nedávno přiznala, že mívá i slabší chvilky. "Dneska vám zase trochu popovídám. Obě dvě fotky jsou foceny ve stejný den, jen pár minut po sobě, tuším, že jsou někdy z března. I když člověk vypadá šťastně, směje se, září a ostatní můžou mít pocit, že ho nic netrápí, nemusí to být tak úplně pravda. V životě jsem se naučila celkem obstojně skrývat emoce a tak jen pár lidí pozná, co se mi honí hlavou, i když se navenek směju. Chci být prostě profesionál - v práci, na pódiu, na focení, apod nikoho nezajímá, že se vám v hlavě honí tisíce špatných myšlenek, máte pocit, že to nezvládáte a jste na všechno sami," svěřila se zpěvačka a herečka svým sledujícím a přidala snímek, na kterém pláče.

Až na občasné chmury se ale Aničce daří skvěle, opět naplno koncertuje se svou kapelou Aura, vrací se do seriálu Ordinace v růžové zahradě, který měl končit a navíc má díky prodloužení zpět dlouhé blond vlasy.

Anička Slováčková měla po rakovině problém s růstem vlasů

Kvůli chemoterapii si musela Anička Slováčková oholit hlavu, vlasy jí ale rychle dorůstají. Bohužel ale ne tak, jak by si hvězda přála. V některých místech vlasy rostly trochu pomaleji a proto se rozhodla Anička svůj problém vyřešit.

Z toho důvodu navštívila salón, kde si nechala nasadit prodloužené pramínky. Proměnu Slováčkové si vzaly na starost hned dvě kadeřnice a fanoušci jsou naprosto nadšení.

Zpěvačka si nechala vytvořit delší mikádo na ramena a vypadá opravdu báječně.

Anička Slováčková má opět dlouhé vlasy.

Šikovné kadeřnice vyřešily trable Slováčkové

"Holky mi na hlavě vytvořily nový vlásky. Řekli byste, že je tam nějaký prodlužko? Takhle krásně přirozeně se na mně holky vyřádily," pochlubila se Anna Slováčková na sociální síti.

"Úkol zněl jasně - musíme dohnat délku vlasů tam, kde se jim nechce růst. Nahnaly jsme teda tenoučký spoje blízko k obličeji a já si konečně přestala připadat jako vepředu byznys, vzadu párty," prozradila dcera Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka, proč se rozhodla pro prodloužení vlasů.

"Holky, děkuju! Jste naprostý jedničky a nikomu jinýmu bych se do rukou nesvěřila," poděkovala na závěr. Pod fotkou se okamžitě sešly desítky pochvalných komentářů a my musíme potvrdit, že to Aničce opravdu moc sluší.

Anička Slováčková naplno koncertuje.