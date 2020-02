Odvrácená strana boje s rakovinou: Zničená Anička Slováčková odhalila pravdu!

"Chci s vámi sdílet dobré i špatné. Hodně z vás mi píše, jak je skvělý, že jsem pořád tak pozitivní. Věřte, že není každý den zalitý sluncem a to, co si člověk prožívá v soukromí, ven ani dávat moc nechce. Podělí se o to se svými nejbližšími a to je podle mě naprosto v pořádku," přiznala Slováčková nelehké chvilky!

Po fotografií bez make-upu s dojemným textem se okamžitě strhla obrovská dávka solidarity nejen od fanoušků, ale i českých celebrit.

Obdiv Aničce vyjádřila například Alice Bendová, Martina Pártlová, Marta Jandová, David Gránský a další. Největší podpory se ale paradoxně Slováčkové dostalo tam, kde to vůbec nečekala!