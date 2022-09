Bára Jánová se vdala k cirkusu: Její nová role má ale ten nejtragičtější konec

Zdroj: Se souhlasem Karla Vohlídky a Annabelle/autor Karel Vohlídka

Herečka Barbora Jánová září v jedné z hlavních rolí v novém videoklipu zpěvačky Annabelle, ve kterém je takřka k nepoznání. V klipu k písni Bang Bang se v roli cirkusačky zamilovala do svého kolegy, kterého si následně vzala. Šťastného konce se ale nedočkala.

Zpěvačka Annabelle se po delší době opět vrací na hudební scénu se svou nejnovější písní s názvem Bang Bang, ke které natočila i videoklip. "Dlouhou dobu jsem nevydala žádnou píseň, jelikož jsem měla tvůrčí krizi. Moje maminka mi pak poslala píseň Bang Bang od Sheily a já jsem si řekla, že by to mohl být pro mě skvělý nový začátek," prozradila Annabelle pro kafe.cz.

Natáčení v cirkuse

"Nápad natočit videoklip k písni Bang Bang právě v cirkuse vznikl zcela spontánně. Původně jsem uvažovala o pouti, osud mě ale náhodně zavál úplně jiným směrem. Moje kamarádka mě vytáhla do ‚moderního cirkusu’ a já jsem do poslední chvilky nevěděla, co mám čekat. Hororový cirkus Ohana mě ale na první dobrou naprosto ohromil. Fascinující show mě natolik nadchla, že jsem se rozhodla oslovit principála Roberta Mukensnabela a požádala ho o spolupráci, na kterou k mé obrovské radosti kývl," vyprávěla zpěvačka.

"V mé hlavě se okamžitě zrodil scénář, který jsem společně s mojí kamarádkou Magdou dotáhla k obrazu svému a díky skvělému kolektivu cirkusu Ohana, báječné ženě a herečce Báře Jánové a úžasnému kameramanovi Ondrovi Soukupovi, se mi podařilo celou myšlenku zrealizovat. S Ondrou to byl náš třetí společný projekt, takže jsem věděla, že to svěřuji člověku, který přesně vystihne atmosféru videoklipu, jakou jsem si vysnila," pokračovala ještě Annabelle.

Nadšená Jánová

A natáčení si dosyta užila i herečka Bára Jánová, které se v klipu zhostila jedné z hlavních rolí. Uchvátil ji ale hlavně samotný cirkus. "Za mě je nejlepší ten pocit svobody, který mají a ve kterém žijí. Navíc jdou do všeho po hlavě a vše chtějí zkusit a vše dovolí, o to byl celý zážitek ještě lepší. Byla to pro mě skvělá zkušenost. Annabelle je taky super, takže se mi s ní též dobře spolupracovalo," radovala se herečka.

Zdroj: Youtube