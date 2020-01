Fitness trenérka zvítezila nad anorexií: Teď svou postavou šíří lásku a naději

Britská fitness modelka a trenérka před pár lety porazila anorexii, takže může být pyšná na to, že už se neředí mezi anorektičky. Od té doby ušla obrovský kus cesty a na Instagramu bojuje právě za to, aby se ženy a dívky milovaly takové, jaké jsou. I když jejich postava není ideální… Dokazuje to fotkami, které upravuje, a záměrně ukazuje i jejich neupravené verze. Sklízí obrovský úspěch a stala se inspirací pro tisícovky žen po celém světě. Podívejte se na ni také a milujte každý svůj špíček.