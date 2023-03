Bratr Madonny podstupoval brutální odvykací kúru, zvrácená pravidla mu nepomohla

Zdroj: Profimedia

Ve věku šestašedesáti let zemřel Anthony Ciccone, starší bratr královny pop music Madonny. Médiím jeho smrt oznámil jeden z členů rodiny, stalo se tak údajně v pátek 24. února večer. Madonna měla s bratrem komplikovaný vztah, Anthony měl problémy s alkoholem a chvíli žil dokonce jako bezdomovec.

Informace o Anthonyho smrti se objevila na instagramovém profilu jeho švagra. Joe Henry má za manželku Madonninu sestru Malanie Ciccone. "Můj švagr, Anthony Gerard Ciccone, opustil toto pozemské letadlo včera večer," napsal Henry ve svém příspěvku. "Znám ho od svých 15 let, od našeho života v Michiganu už uplynulo tolik času.“

Zaplatila mu léčbu na kontroverzní klinice



Jak dále poznamenává bratr Dave Henry, který tuto fotografii pořídil, Anthony byl složitá postava. Propadl závislosti na alkoholu a od roku 2010 žil na ulici. Rodina se ho zřekla. Madonna v tu dobu ale nad Anthonym hůl nezlomila a spolu s dalším bratrem (sourozenců bylo celkem sedm) mu zaplatili kontroverzní odvykací kúru. Texaská klinika Dann’s House totiž praktikuje metodu „vypij, kolik zvládneš, a uvidíš, že se ti alkohol zhnusí“. Metoda na Anthonyho podle zakladatelky kliniky Karen McCarthy zabrala, našel si práci i bydlení. Později však opět selhal.

Mezi Madonnou a jejím starším bratrem to ale nebylo vždy růžové. V rozhovoru z roku 2011 se Anthony pustil nejen do své sestry, ale rovnou do celé rodiny. „Kdybych umrzl, moje rodina by se o tom nejspíš minimálně půl roku nedozvěděla,“ postěžoval si tehdy Anthony do bulváru. Mluvila z něj zášť? Když v tu dobu totiž viděl Anthony svou slavnou sestru naposledy, vystupovala zrovna z limuzíny a bouřlivý dav ji nadšeně vítal. Anthony ji v ústraní jen tiše pozoroval a poté se odpotácel za svou opileckou bandou strávit další noc plnou alkoholu.

Luxusní domy versus život v igelitce

Zatímco Madonna už tehdy vlastnila luxusní sídla po celém světě, v rozhovoru vyšlo najevo, že její bratr spí pod mostem. „Material Girl“ Madonna s šesti byty (jen) v Londýně a její bratr Anthony se životem v igelitce. Tito dva sourozenci se nemohli snad víc odlišovat. Anthony pak osočil celou svou rodinu, že si nad ním tzv. „myla ruce“. Veřejnost si tedy kladla otázku: Jak mohla žena s majetkem přesahujícím 650 milionů dolarů nechat svého bratra žít na ulici?

Madonna na svém Instagramu oznámila, že je jí smrti bratra líto a v krátkém vyjádření mu poděkovala za vše, co pro ni kdy udělal.

Zdroje: Daily mail, Page six, BBC