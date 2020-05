Matka Dominiky Gottové promluvila: Karel Gott po narození dcery zuřil!

Antonie Zacpalová o dceři řekla Karlu Gottovi až po jejím narození, on ale ze situace nadšený rozhodně nebyl! Podle bývalé tanečnice ho informace dokonce rozčílila a dokazuje to i fakt, že zpěvák Dominiku roky zapíral před médii!

Poprvé o existenci nemanželské dcery informoval německý tisk a u nás se novinářům podařilo získat společné fotky Gotta s dcerou až když jí bylo devět let!

Příjmení Gottová začala Dominika používat až když jí bylo patnáct a vztahy s otcem se postupem let zlepšovaly. Jistou křivdu si ale nese prvorozená dcera dodnes. alespoň podle jejího brzy už ex manžela Tima Tolkkiho. "Obzvlášť těžké bylo pro ni sledovat, jak se její milovaný tatínek stará o nejmladší dvě dcery, zatímco jí se jako malé pozornosti nedostávalo. Myslím, že ji to poznamenalo a trpí tím celý život," tvrdí finský muzikant, se kterým Gottová prožila téměř dvacet let.

Gott si však údajně své chyby z mládí uvědomoval a snažil se prvním dvěma dcerám vynechané dětství vynahradit. To se mu nejspíš povedlo, jelikož Dominika i Lucie o něm vždy mluví s láskou a úctou, ačkoliv pro ně v minulosti nebyl stoprocentním otcem…