Vždycky tě budu milovat: Dojemné vyznání maminky Dominiky Gottové

Pravdou je, že příliš přátel nemá, jelikož už nikomu nevěří. „Dominika má podle mě naprosto zničenou psychiku. Když byla v Praze doma a u domu zastavilo auto, hned byla jak na trní a myslela si, že jsou to buď fotografové, nebo jiní lidé, kteří ji sledují. Podezírala všechny cizí lidi kolem sebe,“ řekl eXtra.cz její blízký kamarád.

„Někdo by to nazval paranoií, což nemůžu posoudit, nejsem psychiatr, každopádně je fakt, že Dominika působí jako dost labilní člověk. A to, že ji v Česku hned každý pozná, jí moc nepřidávalo. Ve Finsku je noname, když bude chtít, klidně se tam může vrátit do starých kolejí a nikdo nic nebude řešit,“ doplnil.