Antonín Panenka vyhrál nad covidem, se zápalem plic stále bojuje

Ke sportu obecně má kladný vztah. „Hrál jsem i hokej, s hokejkou mi to šlo, ale na bruslích ne tolik. Možná by to byl tenis,“ hádal Panenka, čemu by se věnoval, kdyby se neplno nepustil do fotbalu. „Ale já mám díky tělocvikáři na základce dobrý základ na všechny míčové sporty. Asi bych nemohl běhat, plavat nebo lyžovat. Ale s míčem skoro cokoli,“ svěřil se Panenka.