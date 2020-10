Antonín Panenka se nakazil covidem: Stav je vážný, leží na přístrojích!

Tohle o Gottovi nikdo nevěděl: Jeho tajemství odhalil Marek Eben

Je to už rok, co do nebe odešel Karel Gott. Hudební svět utrpěl ztrátu, která v šoubyznysu snad nemá obdoby. Na Mistra vzpomíná nejen rodina, ale i jeho přátelé. Jedním z nich je i Marek Eben, jenž…