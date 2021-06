Malý Archie je celá Meghan! Nový snímek odhalil neuvěřitelnou podobu

Dvouletý Archie, syn prince Harryho a Meghan Markle, roste jako z vody. Přestože pyšní rodiče moc fotografií svého chlapečka nesdílí, nyní se objevila jedna, která všem vyrazila dech. Archie totiž vypadá naprosto totožně jako jeho matka, když byla v jeho věku!

Princ Harry a Meghan si své soukromí i soukromí své rodiny přísně střeží. Přestože ostatní členové britské královské rodiny pravidelně sdílí fotografie svých ratolestí, aby se mohla veřejnost přesvědčit, jak rychle rostou, vévoda a vévodkyně ze Sussexu se této tradice nedrží. O to větší radost udělal fanouškům záběr na malého Archieho, který se na zlomek okamžiku objevil v nové dokusérii prince Harryho a Oprah s názvem The Me You Can’t See od společnosti Apple.

Celá maminka

Na záběru je vidět veselý Archie, který sedí na houpačce na zahradě rodinného domu Harryho a Meghan v Kalifornii. Má delší kudrnaté vlásky, které rozhodně podědil po Meghan. Jedna z uživatelek sociální sítě Twitter dala pro porovnání právě záběr z dokumentu s fotografií malé Meghan vedle sebe a fanoušci se nestačili divit. Archie je totiž celá Meghan!

„Archie vypadá hodně jako Meghan,” napsala uživatelka v popisku snímku. A rozhodně se nemýlí. Podoba je naprosto zřetelná. Archie má naprosto stejný nos, oči, rty a pochopitelně i roztomilé kudrlinky, jako měla v jeho věku Meghan.

Porod na spadnutí

Meghan Markle je téměř v poslední fázi svého těhotenství a každým dnem se dočká malé holčičky. Z Archieho se tak stane velký bráška. Oba rodiče se na příchod nového potomka nesmírně těší, s veřejnosti ovšem moc informací nesdílí. Vzhledem k tomu, že i narození Archieho oznámili až několik dní po události, lze velmi dobře očekávat, že se podobně zachovají i v případě narození dcerky.

Lidé uzavírají sázky o tom, jaké jméno nakonec dvojice pro svou holčičku vybere. Mnoho z nich se podle magazínu Cosmopolitan shoduje na jméně Lily, což je zkrácenou verzí přezdívky Lilibet, kterou používal princ Philip při oslovování své manželky, královny Alžběty II.. Pochopitelně jde zatím jen o spekulace. Snad se nové informace objeví co nejdříve.

Podoba Archieho a Meghan je neuvěřitelná:

ArchieZdroj: twitter.com/troubleshade