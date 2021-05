Tajná svatba Ariany Grande: Její snubní prsten má skrytý význam

Populární americká zpěvačka Ariana Grande se o víkendu v tichosti provdala za svého partnera Daltona Gomeze. Zprávu potvrdil její tiskový mluvčí. Malý obřad rozzářil zpěvaččin snubní prsten, který nechal její snoubenec vyrobit. A šlo skutečně o unikát!

Fanoušci zpěvačky Ariany Grande mají pořádný důvod k oslavě. Talentovaná kráska si totiž o víkendu vzala svého dlouholetého přítele Daltona Gomeze. Kdo by očekával bujarou veselku o stovkách hostů, by byl zřejmě zklamán. Kvůli dostatečného soukromí a možná i kvůli restrikcím souvisejícím s šířením koronaviru se totiž svatba konala jen v rodinném kruhu a obřadu se zůčastnilo asi jen dvacet hostů. To na jeho významu ale v žádném případě neubíralo.

Zásnubní prsten za miliony

Realitní makléř Dalton Gomez na své partnerce rozhodně nešetří. Už jen zásnubní prsten, se kterým Arianu žádal o ruku, vyšel na bezmála na 200 tisíc dolarů (v přepočtu zhruba 4 miliony korun). Nešlo ale jen tak o ledajaký prsten, Dalton byl totiž přítomen u celého procesu výroby. Chtěl si tak pojistit, že skutečně vznikne prsten, který žádná jiná dívka nemá.

Výrobce prstenu, Solow & Co., v prosinci roku 2020 řekl podle webu Us Weekly, že byly Daltonovy nároky velmi specifické. A výsledek? Nádherný oválný diamant, který se o vrchol prstenu dělil s jednou perlou. Skutečný unikát.

Vyšperkoval i „snubák”

Dle webu Us Weekly si Dalton nechal pořádně záležet i na designu snubního prstenu pro svou lásku, který ji navlékl při obřadu. Koneckonců, vyráběla jej stejná společnost, která má na svědomí i Arianin zásnubní prsten. Jak přesně vypadá, není zcela jasné. Ani jeden z manželů fotografii zatím nezveřejnil. Prvotní zprávy ale hovoří za vše.

„Je to nádherný prsten z platiny a diamantů. Dalton z něj byl skutečně nadšený,” nechal se slyšet tiskový mluvčí firmy, která prsten vyráběla. Realitní makléř si zkrátka na všem dal skutečně záležet. Chce své manželce dokázat, že si jí váží a je pro ni ten pravý. Ariana předtím moc velké štěstí v lásce neměla. V minulosti randila například s raperem Macem Millerem, který v roce 2018 zemřel na předávkování.

Ariana Grande vydala několik úspěšných hitů:

Zdroj: Youtube