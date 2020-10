Strach o Arnolda Schwarzeneggera: Známý herec musel na operaci srdce

Zdravotnictví - Sociální pracovník/ce 21 260 Kč

POŽADAVKY: vzdělání vyšší odborné nebo VŠ dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, předpoklady podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., základní znalost předpisů ze sociální oblasti, velmi dobrá znalost práce na PC, odpovědný přístup, koncepční myšlení, tvořivost, empatie, schopnosti vyjednávání a koordinace, ŘP sk. B - aktivní řidič podmínkou, vítané předpoklady: praxe ve státní správě, znalost správního řádu, praxe v oboru sociální práce, zkouška zvláštní odborné způsobilosti - veřejné opatrovnictví POPIS PRÁCE: nástup dle dohody, mzda se bude odvíjet dle předchozí praxe, platová tř. 10, pracovní náplň: zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku sociální práce (nejedná se o agendu OSPOD), práce se sociálně vyloučenými osobami nebo osobami ohroženými sociálním vyloučením, práce s problémovými skupinami, prevence negativních jevů, depistážní činnost a sociální šetření, výkon funkce opatrovníka osob omezených ve svéprávnosti ZAMĚSTNAVATEL NABÍZÍ: možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje, pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna, příspěvek na stravování, možnost benefitů jako příspěvek na sport, kulturu, MultiSport KONTAKT: Písemné přihlášky je nutné doručit do 16.11.2020 do 17:00 hod. na podatelnu MěÚ, nebo na adresu Město Slavkov u Brna, Mgr. Bohuslav Fiala, Palackého nám. 260, 684 01 Slavkov u Brna. Přihláška musí, dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. obsahovat: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního občana), datum a podpis uchazeče. K přihlášce uchazeč doplní dle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. tyto doklady: strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie), výpis z evidence RT ne starší 3 měsíců. Příhláška do výběrového řízení spolu s více informacemi o nabízeném volném místě na www.slavkov.cz (úřední deska).