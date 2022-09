Nejlaskavější herec Arnošt Goldflam: Stal se dědečkem malého černouška

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Sice malý vzrůstem, zato velký srdcem, tak by se dal popsat jeden z nejmilejších a nejhodnějších herců Česka. Kromě toho je i výborným dramatikem, režisérem, pedagogem a spisovatelem. Také se snaží být vzorným otcem a dědečkem. Arnošt Goldflam totiž sám v dětství příliš lásky nedostával.

Arnošt Goldflam je mužem mnoha profesí, proto si z toho, když zrovna nikde nehraje, těžkou hlavu nedělá. V záloze má ještě profesi dramatika, režiséra, pedagoga či spisovatele. Navíc se jedná o jednoho z nejvlídnějších lidí. Je hodný nejen ke své rodině a dětem, ale i ke kolegům, fanouškům a známým. Snaží se dělat to, co nikdy nezažil u svého otce.

Na své děti je velmi hodný a dovolí jim téměř vše

„Nejsem přísný tatínek, protože jsem měl přísného otce. Ono to ale asi bylo dobře. Se svým tátou jsem vedl spory a říkal si, že takový já být nemůžu. Držel jsem si v dospělosti odstup, pokud to šlo, a nesvěřoval se mu. Děti jsou hodné a já jsem na ně, myslím si, taky hodný, protože se ukázalo, že to není špatné. Dodnes jsme s dětmi kamarádi, svěřují se mi a zdá se, že to bylo k užitku,“ prozradil pro super.cz.

Goldflam má početnou rodinu. Z prvního manželství má vlastní dceru a dva nevlastní syny a s druhou manželkou má syna a dceru.

„Synovi je 21 a studuje vysokou školu, dcera přestupuje na výtvarnou školu z gymplu. Dospělá dcera z prvního manželství pracuje a má děťátko, malého černouška, takže jsem dědeček. S mou první paní jsem odchoval dva její syny, takže mám 5 dětí,“ směje se herec.

Rodinu má akční a různorodou, což ho baví

Každé z dětí baví něco jiného. Dcera studuje výtvarnictví, syn tlumočnictví a filmovou vědu, no a jeden z nevlastních synů dokonce vyrábí šperky. Arnošt se tedy nenudí, přímo ho baví všehochuť jeho potomků.

V době covidu Goldflam nezahálel a napsal knihu s názvem Strašidelné Brno a navíc má v Divadle Ypsilon hru, kterou sám režíruje.