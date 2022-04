Arnošt Goldflam vzpomínal, jak přišel o panictví: Pomohl mu tatínek!

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Herec Arnošt Goldflam rád baví ostatní nejrůznějšími historkami ze života a nebojí se na sebe prásknout informace, kterými by se jiní možná tak úplně nechlubili. V novém díle talk show 7 pádů Honzy Dědka, kde byl hostem, se rozpovídal o tom, jak ve svých dvaceti letech přišel o panictví. A zážitek je to vskutku netradiční.

Pokud je někdo z českých hvězd, kdo mluví zcela otevřeně, je bezprostřední a nebojí se na sebe prásknout i pikantnější zážitky, pak je to jistě herec Arnošt Goldflam. Ten byl nyní jedním z hostů v talkshow 7 pádů Honzy Dědka a diváci šli z jeho historek do kolen. Hlavně pak z té, ve které vyprávěl, jak ve svých dvaceti letech přišel o panictví. Po ruce zrovna neměl žádnou přítelkyni a z toho, že je stále panic, už byl poměrně frustrovaný. Jeho tatínek se proto rozhodl, že mu pomůže.

Zdroj: FTV Prima

Tatínek ho zasvětil

Není tajemstvím, že otec Arnolda Goldflama byl poměrně známým proutníkem. Během svého života se stačil sedmkrát rozvést. „Táta se po smrti mé maminky, která zemřela brzy, to jsem měl ještě před maturitou, asi šestkrát nebo sedmkrát oženil. Naposledy se rozvedl, když mu bylo 93. A pověřil mě, abych dal inzerát na seznámení. Ptal jsem se ho, co tam mám napsat. Řekl mi, ať napíšu: Starší pán, dobře situovaný… Ten inzerát jsem podal, přihlásilo se několik kandidátek, on si nějakou vybral, oženil se a po sedmi letech manželku zapudil. Vždycky,” vzpomínal na svého otce herec Arnold Goldflam.

Jeho tatínek to zkrátka se ženami uměl. Možná i proto byl sám Arnold Goldflam frustrovaný z toho, že byl ve svých takřka jedenadvaceti letech stále panic. Se svým trápením se proto tatínkovi svěřil a ten rychle našel řešení. „Ve hře Písek píšu o tom, jak jsem přišel o panictví. Nebylo to jednoduchý. Bylo mně 20 a půl, už jsem z toho byl nervózní. Dřív to bylo tak, že otcové brali syny do bordelu, ale v roce 1966 žádné bordely nebyly. Ale on říkal, že zná jednu takovou osobu. Dal mě s ní dohromady. Přišel jsem k ní a ona říkala: Můžete se umýt. Měla tam lavor s vodou. Šel jsem k tomu lavoru a jako člověk nezkušený jsem nabral vodu a ošplíchl jsem si ksicht. Pak to proběhlo, nebyla to žádná sláva, stálo mě to 70 korun. Ona pak zase řekla, že se můžu umýt. Já jsem to zase nepochopil, šel jsem k tomu lavoru a ošplíchl jsem se znovu. Odešel jsem a už jsem nebyl panic. A pak se to rozjelo,” smál se herec a s ním i všichni přítomní v sále.

Zdroj: FTV Prima

Zvláštní seznámení Střihavkové a Kollera

Mimo Arnošta Goldflama se v nové epizodě 7 pádů Honzy Dědka objevili také Eva Střihavková a Adam Koller, kteří promluvili o svém poměrně kuriózním seznámení. „Eva uspořádala hudebně-divadelní festival za účelem toho, aby si našla kluka,“ práskl na partnerku Adam Koller. „Přišlo mi dobrý nahnat kluky na jedno místo, že si pak vyberu,“ potvrdila Eva Střihavková. „Byl jsem rád, když zavolala, že v našem kompletně nezaplněném diáři si zahrajeme někde v Hlubočepích. Okamžitě jsem to potvrdil, přijeli jsme do nějaké čtyřky u železničního přejezdu. Tam jsem ji uviděl a okamžitě jsem se zamiloval. Byl jsem nesmělej, koukal jsem na ni ze 30 metrů. Koncert skončil, Eva druhý den čekala záplavu zpráv od kluků z kapel, ale napsal jsem jenom já. A už jsme spolu dvanáct let,“ usmíval se Koller.