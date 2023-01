Artur Štaidl utrácí miliony z dědictví po otci. Do čeho investoval?

Zdroj: Profimedia

Artur Štaidl získal po smrti otce nemalé jmění. Kromě bytu Ladislava Štaidla v Apolinářské ulici mu na účtu přistálo i několik milionů korun a další peníze mu pravidelně chodí díky jeho 25% podílu na autorských právech svého otce. A na penězích Artur rozhodně nesedí. Velkou část už stačil utratit.

Ze šestadvacetiletého Artura Štaidla se po smrti jeho otce Ladislava Štaidla stal multimilionář. Společně s dalšími třemi dětmi skladatele si podle Blesku rozdělili rovným dílem hotovost v celkové výši 47 568 112 korun. Aby toho nebylo málo, získal ještě 25% podíl na autorských právech pojících se k tvorbě Ladislava Štaidla a také jeho byt v Apolinářské ulici. A peníze už z jeho účtu začaly mizet. Artur Štaidl je ovšem investuje chytře.

Byt za miliony

Artur Štaidl rozhodně nepatří k těm, kteří by peníze rozhazovali za nesmysly, ale utrácí je s rozvahou. Za více jak 9 milionů korun si koupil byt o rozloze 84,1 metrů čtverečních v projektu View Spořilov. Není jasné, zda bydlení pořídil pro vlastní potřebu, nebo jej plánuje například pronajímat.

Chce se uživit sám

Přestože je Artur Štaidl zajištěný tak, že by prakticky nemusel vůbec pracovat, dře na sobě a je také pilným studentem, což svědčí o tom, že si chce peníze vydělávat sám. Po absolvování střední školy se rozhodl pro studium na Vysoké škole hotelové, během toho se příležitostně živil jako číšník a barman. Nakonec se ale rozhodl pro změnu oboru a s hotelnictvím se rozloučil. Na svém Instagramu má totiž uvedeno, že je „aspirujícím studentem psychologie”.

„Je to moc hodný, chytrý a statečný kluk,” chválila před časem v rozhovoru pro Aha! Artura jeho babička Svatava Bartošová. „Má můj obdiv, a to i za to, že nevzdal vysokou školu. Na rok sice přerušil, ale už zase pilně studuje,” svěřila se pyšná babička, kterou Artur pravidelně navštěvuje. „Naposledy tu byl v létě. Mám z něho vždycky radost. Čiší z něho vždy taková čistota a slušnost,” dodala.