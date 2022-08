Skromný multimilionář Artur Štaidl: Rodičům by dělal samou radost

Zdroj: Profimedia

Artur Štaidl jako malý kluk přišel o maminku, zpěvačku Ivetu Bartošovou, a loni se musel rozloučit i se svým otcem Ladislavem Štaidlem. Artur po slavných rodičích zdědil miliony, přesto ale žije zcela běžný život ve skromnosti a dokonce se rozhodl pustit do náročného studijního oboru.

Artur Štaidl se narodil velice úspěšným rodičům. Jeho otec byl velice známý hudební skladatel Ladislav Štaidl a jeho maminka neméně slavná zpěvačka Iveta Bartošová.

Téměř dva roky už ale Artur musí zvládat vše bez pomoci příbuzných, jelikož 31. ledna 2021 mu zemřel otec a o matku přišel již v dubnu 2014.

Ačkoliv se jediný syn Ivety Bartošové stal přes noc milionářem, žije zcela normálním a skromným životem. Štaidl se rozhodně neřadí mezi zlatou mládež a ke zděděným milionům přistupuje velice zodpovědně. Dle týdeníku Sedmička vystudoval hotelnictví na První soukromé hotelové škole v Praze a následně pokračoval na Vysoké škole hotelové. V rámci praxe v oboru pak nějaký čas pracoval jako číšník, rychle ale pochopil, že práce za barem nebude pro něj. Jeden čas měl Artur ambice zúročit hudební nadání po rodičích a působil jako zpěvák v metalové kapele Behind the Mirror. Nakonec ho ale osud zavál zcela jiným směrem.

Od metalu k psychologii



I když má Artur Štaidl za sebou střední i vysokou školu, svou studijní dráhu se podle všeho rozhodl ještě prodloužit. Z jeho instagramového profilu se totiž lze dočíst, že je "aspirující student psychologie".

To v překladu znamená, že by tento obor v budoucnu rád vystudoval. Zda už je ale na školu přijatý nebo se teprve chystá udělat životní krok, to už Štaidl neprozradil.

Vzhledem k dědictví, které mu po sobě zanechali jeho zesnulí rodiče, by ale rozhodně jako barman nebo číšník pracovat nemusel.

Milionové dědictví

Po Ladislavu Štaidlovi zůstalo dle zjištění Blesku jeho čtyřem potomkům dědictví ve výši 47 568 112 Kč. Každý z nich dostal nárok na čtvrtinu vlastnických práv na všechny jeho písně a další díla Štaidlova bratra Jiřího.

Mimo to měl Artur získat nejvyšší díl ve výši 40 % z veškeré hotovosti, která po Ladislavu Štaidlovi zůstala na jeho bankovních účtech a stejný podíl ze všech podílových listů, které vlastnil. To znamená, že nejmladší Štaidlův syn je dnes zajištěný multimilionář.