Artur Štaidl v dětství pendloval mezi rodiči, na sociálku se obrátil sám

Život se s Arturem Štaidlem opravdu vůbec nemazlil. Nejdříve si prošel těžkým dětstvím, kdy si jeho rodiče nemohli přijít na jméno. Později došlo i na soudy a chlapec žil střídavě u Ivety Bartošové a Ladislava Štaidla. Nakonec Artur zůstal na všechno úplně sám. Psychicky labilní zpěvačka spáchala před sedmi lety sebevraždu a tatínek letos v lednu zemřel poté, kdy se nakazil nemocí covid-19.

Když se Artur Štaidl v polovině devadesátých let narodil, stal se nesledovanějším dítětem českého showbyznysu. Otcem byl známý hudebník, který proslul svojí spoluprací s Karlem Gottem, a matkou jedna z nejoblíbenějších zpěvaček osmdesátých a devadesátých let. Jenže úplně tak jednoduché to mezi Ladislavem Štaidlem a Ivetou Bartošovou nebylo.

Štaidl chtěl, aby šla Iveta na potrat

Málokdo ví, že Artur se narodil až z Ivetina druhého těhotenství. Na prvním početí se Štaidl s Bartošovou nejdříve dohodl. Zpěvačka si dokonce myslela, že je muzikant z přírůstku do rodiny nadšený. Pak ale Štaidl zařadil zpátečku a na Ivetu naléhal, aby šla na potrat.

"Zřejmě se lekl. Byla jsem tehdy už ve čtvrtém měsíci a z těch jeho řečí jsem byla tak vyčerpaná, že jsem se nakonec doplazila do porodnice a nechala si to dítě vzít u pana docenta Bendla," uvedla Bartošová v knize Blesku Třetí král Ladislav Štaidl. Bendl byl přitom Štaidlův dobrý kamarád a později na svět přivedl i Artura.

Nějakou dobu po potratu to ale vypadalo, že Iveta už nikdy nebude moct mít děti. A slavný skladatel prý trval na tom, že další potomky už nechce. Zpěvačka ale po miminku toužila, a proto si dítě zařídila po svém. "Já věřila, že se stanu jednou matkou, a jednou jsem na Floridě Láďu oblafla. Za devět měsíců se narodil Artur," přiznala po čase Bartošová.

Rodinná pohoda ale netrvala dlouho a když byly Arturovi dva roky, Bartošová sbalila kufry a od Štaidla odešla. Zpěvačka začala pít, brát léky a snažila se najít útěchu v náruči jiných mužů. Artura tehdy prakticky vychovávala chůva Golda, která mu z velké části vynahrazovala chybějící rodinné zázemí. S Goldou se ale Bartošová časem nepohodla, a Artur pak trávil čas střídavě s matkou a otcem.

Už dost napjatá situace se vyhrotila během dovolené v Monaku, kam Artur vyrazil se Štaidlem. Ten se tam dost nevybíravě vyjadřoval o Bartošové, což tehdy malý školák vůbec nedokázal pochopit. Okamžitě to napsal matce, která se rozhodla jednat. Místo toho, aby problém vyřešila jen se Štaidlem, ozvala se médiím.

"Pan Štaidl poškozuje psychiku našeho syna," řekla tehdy podle Blesku zpěvačka a pomyslná válka mezi bývalými partnery se rozhořela ještě víc. Tehdy žil Artur s otcem v Jevanech, když mu Štaidl řekl, aby se sbalil a vrátil se k mámě. V té době byly jejich vztahy na bodu mrazu. Artur pak tátovi nebral telefony ani nereagoval na jeho zprávy.

Od táty vůbec nic nechci, jenom omluvu

Artur musel být v té době úplně na dně, protože jednoho dne sám dorazil na sociálku v Uhříněvsi. "Ptal se, zdali se nemůže jmenovat Pomeje a jestli ho otčím nemůže adoptovat. Artur je citlivý a jednání otce ho zřejmě velmi zasáhlo," řekla Blesku sociální pracovnice Zdeňka Žaludová.

"Nechci od táty nic. Jen omluvu. Já kdybych tátovi něco podobného provedl, také bych se omluvil," citovala Žaludová Arturova slova a dodala: Artur je přímý a je nezáludný. V mnohém jako by v jednání otci z oka vypadl," doplnila sociální pracovnice.

I když si Artur s Jiřím Pomejem, někdejším manželem Ivety Bartošové, rozuměl, nakonec přišel i o něj. Zpěvačka se s hercem rozvedla a začala randit s Domenicem Martuccim. Ani láska s Italem ale netrvala moc dlouho a partneři šli brzy od sebe. Iveta se z rozchodu zhroutila a skončila v nemocnici. To už byla její psychika hodně narušená a úřady Artura matce odebraly a svěřily ho do péče Štaidla

"Došlo k vydání opatření o zatímní péči. Je to z důvodu lability matky. Budeme usilovat i o péči trvalejšího charakteru. S Ivetou Bartošovou se pokusíme nějak dohodnout, aby si nepřipadala odstrčená," řekl tehdy pro Blesk Štaidlův právník Josef Lžičař.

Nevadí mi, když se do mě lidi naváží

Každý si může jen domyslet, jak těžké to tehdy pro malého Artura muselo být. Pendloval mezi oběma rodiči a s matkou zažíval jednu těžkou situaci za druhou. Bartošová holdovala alkoholu, byla závislá na prášcích a několikrát se pokusila o sebevraždu. To se jí nakonec bohužel povedlo, v den narozenin svého posledního manžela, Josefa Rychtáře, skočila pod vlak v blízkosti svého domova.

Štaidl si proto syna vzal znovu k sobě a dělal všechno pro to, aby mu po tragédii bylo líp. Oba si k sobě našli cestu a Artur se navíc skamarádil se svými nevlastními sourozenci. Kromě toho ukázal, že má v sobě až nezvykle zralou vyrovnanost.

"Za svůj život jsem si zvykl, že se do mě lidi budou navážet, nebo s tím budou nějaké problémy. Pokud tohle nedělají moji blízcí přátelé, kteří mi to nedělají, tak se s tím nedá nic dělat, a já to musím nějak přežít. Přejdu to bez toho, abych byl naštvaný. Beru to jako věc, která se prostě děje," řekl v rozhovoru pro iDNES.cz moudře.

To je možná důvod, proč se Artur drží v ústraní a snaží se žít svůj život tak nejlépe, jak dovede. Když mu letos v lednu zemřel tatínek na komplikace spojené s nemocí covid-19, zůstal už úplně bez rodičů. Ještě štěstí, že má sympatickou přítelkyni, se kterou je určitě hodně šťastný.

Takhle dneska vypadá Artur Štaidl.