Těžký osud Artura Štaidla: Přišel o oba rodiče, nad vodou ho drží láska

Zdroj: Profimedia

Syn Ivety Bartošové a Ladislava Štaidla to neměl snadné od dětství. Nejprve musel trpět hádky své matky a otce, jejich následný rozchod i život po boku psychicky labilní zpěvačky a alkoholičky. Ve finále mu zemřel otec na covid. Málokdo si v jeho věku prožil tak těžké chvíle. Artur ale vždy vše snášel statečně a na veřejnosti nedával nic najevo.

Když se Artur Štaidl narodil, vypadalo to, že bude nejšťastnějším dítětem showbyznysu. Otec slavný hudebník a matka krásná popová ikona, kterou publikum milovalo.

„Artura jsem viděla hned, jak se narodil. Byl to úžasný zážitek, když mi ho vytáhli z bříška. Pamatuju si, jak se na mě díval. Přenášela jsem ho tři týdny, nějak se mu asi nechtělo ven. Láďa přišel až po prvním kojení, plakal štěstím a říkal, že mu musíme připravit krásný život,” řekla tenkrát Iveta Blesku.

Idylka však netrvala dlouho a pár se rozešel. Artur zůstal s matkou, která se ale s rozchodem neuměla vypořádat a začalo to s ní jít z kopce.

Iveta střídala chlapy a na syna neměla čas

Iveta začala střídat muže, pít, brát léky a na chlapce neměla čas. Ten se vychovával sám a tíhnul předeším ke své chůvě Goldě, která pro něj byla jakousi náhradní matkou. Bohužel se však i s ní Iveta pohádala a chůva rodinu opustila. Artur tak zůstal na všechno sám.

Poslední muž, který si získal jeho důvěru a sympatie, byl producent Jiří Pomeje. Ten si jeho maminku vzal za manželku a malého blonďáčka si oblíbil a staral se o něj jako o vlastního. Bohužel však ani tento vztah nevydržel a chlapec byl zase sám se svou opileckou matkou.

To, co Artur musel vidět, slyšet a vytrpět si po boku Ivety Bartošové, si můžeme jen domyslet. Nikdy si totiž veřejně nestěžoval. Když už to bylo se zpěvačkou opravdu špatné a skandály plnila bulvární titulky každý týden, naštval se Ladislav Štaidl a syna si vzal k sobě. To byla pro Ivetu poslední kapka a řítila se ke dnu.

Vztahu k hudbě Artura naučili oba rodiče

Artur měl od dětství vztah k hudbě. Ladislav ho naučil hrát na klavír a Iveta zase to, že hudba je nedílnou součástí jeho života. Byla to právě hudba, která ho držela nad vodou, když se o něj soudili rodiče. Když Iveta v roce 2014 skočila pod vlak, Artura to zlomilo. Štaidl si ho ale vzal pod svá křídla a chlapce z toho dostal. Našli si k sobě cestu a jejich vztah byl nejlepší, jaký kdy měli.

Bohužel však do jejich života vstoupil covid a Štaidl se jím nakazil, i přesto, že se bránil, jak se dalo. Bohužel však nemoci po třech týdnech pobytu na JIP ve VFN na Karlově náměstí podlehl. Artur se s ním mohl i přes zákaz návštěv rozloučit. Lékaři udělali u prominetního pacienta výjimku.

Tentokrát zůstal mladý Štaidl opravdu sám. Samozřejmě se mohl opřít o své bratry Jiřího a Jana, také o sestru Karolínu, nakonec to ale stejně byla láska, která ho přiměla jít dál. Přítelkyně Simona dělala první poslední, aby se Artur sebral a opět začal normálně žít. To se jí podařilo a z Artura Štaidla je sympatický mladý muž a gentleman, který dnes slaví 25. narozeniny.