Těžký osud Artura Štaidla: Jako malý si prošel peklem, nikdy se ale nevzdal

Zdroj: Profimedia

Artur Štaidl v říjnu oslaví šestadvacáté narozeniny, za svůj krátký život už toho ale zažil více, než jiní lidé za celý život. I když neměl jediný syn Ivety Bartošové lehký osud, vždy se dokázal postavit na nohy.

Artur Štaidl se narodil 11. října roku 1996 slavné zpěvačce Ivetě Bartošové a hudebníkovi Ladislavu Štaidlovi. Málokdo ví, že před Arturem už zpěvačka jedno dítě čekala. První početí páru bylo naplánované a zprvu se zdálo, že se Štaidl z těhotenství své partnerky upřímně radoval. Nakonec ale hudebník zpanikařil a trval na tom, aby šla Iveta na potrat.

"Vzápětí na to ale na mě začal naléhat a říkal, že si to dítě musím nechat vzít. Připomínala jsem mu, že jsme to přece chtěli oba. Zřejmě se lekl. Byla jsem tehdy už ve čtvrtém měsíci a z těch jeho řečí jsem byla tak vyčerpaná, že jsem se nakonec doplazila do porodnice a nechala si to dítě vzít u pana docenta Bendla," svěřila před lety Bartošová v knize Blesku Třetí král Ladislav Štaidl.

Lékaři Bartošové tehdy sdělili, že už nikdy nebude moct mít děti. Štaidl si ale i přes tuto informaci údajně dával až úzkostlivě pozor. "Jenže já věřila, že se stanu jednou matkou, a jednou jsem na Floridě Láďu oblafla. Za devět měsíců se narodil Artur," přiznala Bartošová. Už v prvních letech života to ale Artur neměl vůbec jednoduché.

Sociálka a spor s otcem

Iveta Bartošová po rozchodu s Ladislavem Štaidlem měla vztahy na bodu mrazu a jejich vzájemné spory pocítil na vlastní kůži i malý Artur. Kritickým okamžikem byla dovolená v Monaku, kam chlapec vyrazil se svým otcem. Hudebník se měl na výletě nevybíravě vyjadřovat o Arturově matce. Ten si postěžoval mámě ve zprávách a ta se do bývalého partnera pustila přes tisk a vyvolala obrovskou mediální válku.

"Pan Štaidl poškozuje psychiku našeho syna," tvrdila zpěvačka. V tu dobu měl hudebník zrovna svého syna v Jevanech a ráno mu sdělil: "Sbal se. Když tě tak ničím, vrať se k mámě!"

Od té doby pak Artur tátovi nějaký čas vůbec odmítal reagovat na telefony a neodpovídal mu ani na SMS. Podle sociální pracovnice Mgr. Zdeňky Žaludové se syn Bartošové chtěl dokonce přejmenovat, aby nemusel nosit příjmení svého otce. "Ptal se, zda se nemůže jmenovat Pomeje a jestli ho otčím nemůže adoptovat. Artur je citlivý a jednání otce ho zřejmě velmi zasáhlo," potvrdila Blesku Arturovu návštěvu na úřadě. "Nechci od táty nic. Jen omluvu. Já kdybych tátovi něco podobného provedl, také bych se omluvil," popsala Žaludová Arturova slova.

Ladislav Štaidl se synem ArturemZdroj: Profimedia

Svěření do péče a rozpad kapely

Když se Iveta Bartošová rozvedla s Jiřím Pomejem a dala se dohromady s Italem Domenicem Martuccim, začalo to s ní jít rychle z kopce. Po rozchodu se zpěvačka psychicky zhroutila a skončila v nemocnici. Pražský odbor sociálních věcí a zdravotnictví poté rozhodl o odebrání dítěte a Artur putoval do péče k otci.

Artur Štaidl si nakonec u svého tatínka zvykl a dokonce se jeden čas pokoušel jít v jeho šlépějích. S kamarády založil kapelu Behind the Mirror, bohužel se ale sestava nakonec rozpadla.

"Drazí přátelé, fanoušci a fanynky, s lítostí vám musíme oznámit, že skupina Behind the Mirror dneškem ukončuje svoji činnost. Hlavním důvodem je nedostatek času, dále také neshody v nové sestavě a u některých členů i nedostatek nadšení. Děkujeme za vaši přízeň, kterou jste nám do dnešního dne zachovali. Zároveň budeme rádi za vaše pochopení," stálo v prohlášení. Arturovi sice Iveta Bartošová po smrti zanechala slušné jmění, přesto se ale práce nikdy neštítil. Štaidl se nějaký čas živil jako barman a později si založil živnost a pokoušel se prorazit s vlastním podnikáním. V roce 2021 po mamince přišel Artur i o svého otce. Velkou oporou mu v těžkých chvílích byli jeho starší sourozenci z otcovy strany - Jiří, Honza a Karolína. V poslední době navíc Artura doprovází krásná přítelkyně, a zdá se tak, že se na osudem zkoušeného mladíka konečně usmálo štěstí.