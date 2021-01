Artur Štaidl hlídá nemocnému tatínkovi psa, oporou je mu krásná brunetka

Artura Štaidla má Ladislav Štaidl s Ivetou Bartošovou. Ta v roce 2014 v důsledku problémů s alkoholem skočila pod vlak. Legendární skladatel dostal už předtím syna do péče. Arturovi nyní hrozí, že přijde i o tatínka.

Štaidl starší totiž bojuje s covidem-19 a v nemocnici, kde leží, musí být napojen na přístroje. „I když se známe už jen z minulosti, a to v souvislosti s mou zesnulou manželkou Ivetou a Arturem, přeji mu samozřejmě brzké uzdravení. Vždy se choval velmi slušně, a to i poté, co mu soud svěřil syna do péče,“ řekl Josef Rychtář po portál Život v Česku.