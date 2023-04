Grossová: Udělali ze mě vraha miminek, brutálně bouraly i Patrasová a Slováková

Zdroj: Profimedia

I celebrity jsou jen lidé. Ani hvězdám se nevyhýbá smůla na silnicích. Mnohdy se ovšem do nepříjemných situací dostanou samotní, a to hlavně svou nepozorností. Na konci března se stala jízda po vozovce osudnou Denise Grossové, která nezvládla řízení svého luxusního auta.

V médiích proběhly zprávy o tom, že starší ze sester Grossových bourala ve svém luxusním voze Audi RS3. Podle svědka, který vypověděl pro web Expres, měla nabourat do rodiny v bílém vozu. Za nehodu podle přihlížejícího mohla právě populární blondýnka. Podle výpovědi svědka jela nepřiměřeně velkou rychlostí.

Obhajoba fanouškům

Po celém dni mlčení se Grossová ozvala svým fanouškům na Instagramu. Nelíbilo se jí, co se o nehodě píše, a tak přidala své vyjádření. „Vyšlo pár článků o tom, že jsem bourala. Ráda bych uvedla strašně moc věcí na pravou míru. Údajně jsem bourala rodinu, údajně jsem jela jako prase. Bylo tam zmíněné, že jsem dva dny zpátky pařila jako o život. Takové věci, které ze mě udělaly bůhvíco, nedejbože vraha miminek,“ začala Denisa svůj příspěvek. „Zaprvé. Nebourala jsem do auta s rodinou. To je důležité zmínit, protože to mě naštvalo asi nejvíc. Údajně jsem nabourala do auta, kde jela celá rodina. Byly tam dvě paní. Ani jedné z nich se nic nestalo. Ani nám dvěma, mně a spolujezdci. To je taky důležitá informace číslo dvě, kterou bych chtěla zmínit,“ objasnila celou situaci starší ze sester Grossových. Na pravou míru uvedla i důvod havárie. Podle ní nezvládla jízdu kvůli mokré vozovce, která jí způsobila smyk. V posledním ze svých stories vyzvala sledující, ať si udělají o celé situaci obrázek sami.

Hvězdné bouračky

Nezvládnutí svého vozidla je u hvězdných tváří poměrně běžnou situací. O pořádný rozruch se postarala i Dagmar Patrasová. Zpěvačka a herečka poté, co nabourala do zaparkovaného auta a betonových zábran, odmítla dechovou zkoušku. Poněkud hůř vypadající nehodu si zažila Nela Slováková. Ta ve svém luxusním Mercedesu najela do stojícího kamionu na dálnici. I když auto bylo úplně na odpis, vítězka reality show Hotel Paradise vyvázla s pár modřinami. Pozorným sledujícím instagramové hvězdičky neunikl fakt, že se chvíli před havárií natáčela na svůj telefon v průběhu jízdy.