Nastane konec světa s druhou vlnou koronaviru? Podle slavné větškyně bude letos

Baba Vanga byla věštkyně pocházející z Bulharska, která už v jedenácti letech ztratila zrak. Poté, co prodělala silný zápal plic, začala vidět do budoucnosti. Přesnost proroctví byla pro okolí děsivá a veřejnost se jejích slov tak trochu obává dodnes.

Podle všeho předpověděla pád komunismu, tragédii jaderné elektrárny v Černobylu či útok na Světové obchodní centrum v New Yorku. To je ale zřejmě slabý čajíček oproti tomu, co má nastat ještě do konce roku. Čeká nás údajně naprostá zkáza.