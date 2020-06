Předpověď Baby Vangy: Útok na pražský Vyšehrad!

Mnoho předpovědí Baby Vangy se ještě nevyplnilo a jednou z nich je právě hrozba útoku na Prahu, před kterou se rozhodl příbuzný vědmy veřejnost raději varovat! Přeci jen se jeho tetička téměř vždy trefila!

"Když se Vangy tehdy ptali, jak Praha dopadne po roce 1968, tak tvrdila, že teď ještě dopadne dobře. Ale za nějaký čas se nad Prahou bude rybařit," prozradil Marin Dobrev šokující proroctví!

"Před nějakou dobou jsem v jednom časopise četl, že jistý plzeňský jasnovidec předpověděl výbuch pod Vyšehradem. Řekl, kopec spadne do Vltavy, přehradí ji a Praha tak bude jedno velké jezero. A já jsem si to spojil dohromady. Mám obavy, že by se nějaký útok mohl odehrát právě v tunelech pod Vyšehradem. Proto bych doporučoval, aby v nich už teď byla nejvyšší ostraha, aby pak nebylo pozdě. Stát se to totiž může kdykoli," varuje Dobrev a dodává, že shoda dvou věšteckých předpovědí není náhoda. Nezbývá než doufat, že se zrovna v této předpovědi Baba Vanga netrefila…