Má Simona Babčáková covid? Její náhlý odchod ze StarDance je opředen tajemstvím

Zdroj: Česká televize

V sobotu večer čekal fanoušky populární show StarDance pořádný šok. Moderátoři totiž hned v úvodu oznámili, že soutěž nečekaně opustil oblíbený taneční pár ve složení Simona Babčáková a Martin Prágr. Podle České televize za jejich konec ve StarDance mohly zdravotní problémy. Ty ovšem ani jedna ze stran blíže nespecifikovala, a tak diváci spekulují o tom, co se vlastně stalo.

Simona Babčáková a její taneční partner Martin Prágr byli jedněmi z největších favoritů letošní řady show StarDance …když hvězdy tančí. Diváci jim fandili a neuvěřitelně se těšili na jejich další vystoupení. Ještě v pátek herečka zveřejnila na své sociální síti humorné video z taneční zkoušky, v sobotu večer se už ani ona, ani Prágr na obrazovce neobjevili. „Ani nevíte, jak ráda vás vidím a jak jsem se na vás těšila. Doufala jsem, že to bude návrat bez jediného mráčku, ale zase ne,” nechala se hned na začátku čtvrtého večera slyšet moderátorka Tereza Kostková, která před časem onemocněla covidem a před týdnem ji musel v pořadu nahradit Aleš Háma. „Simona Babčáková onemocněla, a tak s Martinem Prágrem podle pravidel nemohou v soutěži pokračovat,” pronesl ještě kolega Kostkové, Marek Eben.

Spousta otázek

Fanoušci zůstali v šoku a vůbec nechápali, co se vlastně stalo. Pochopitelně se od té doby zajímají o to, jaká nemoc mohla Babčákovou či jejího tanečního partnera tak rychle skolit. Podle Blesku se proslýchá, že měl Babčákové v sobotu před generální zkouškou vyjít pozitivní test na koronavirus. Herečka a ani tvůrci pořadu však tuto informaci nepotvrdili. Ale ani nevyvrátili.

Sama Babčáková od pátku na sociální síti žádný příspěvek nezveřejnila. Martin Prágr alespoň sdílel fotografii, se kterou se rozloučil s ostatními soutěžícími a diváky. Přesný důvod odchodu ale nesdělil. „Popsal bych to takto. Je nám líto, jak to celé dopadlo. Děkujeme vám všem za podporu, hezké zprávy, obrázky od dětí, poslané hlasy. Byla to jízda!” napsal tanečník na svém Instagramu.

Co se mohlo stát?

I když momentálně není zcela jasné, co se přihodilo, možností se nabízí hned několik. Babčáková či Prágr si během zkoušky mohli způsobit nějaké poranění, v důsledku kterého nebyli schopni v sobotu vystoupit. Stejně tak mohli krátce před natáčením přijít do styku s osobou, která byla pozitivně testovaná na koronavirus, a tak museli nastoupit do karantény. Příčin zkrátka může být mnoho. Všichni ale zarytě mlčí.

Martin Prágr se rozloučil s fanoušky a kolegy: