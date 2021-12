Babčáková má pokyny od ČT: Před kamerou má mlčet o svém vyřazení ze StarDance

Zdroj: Profimedia

Herečka Simona Babčáková před více než měsícem i se svým tanečním partnerem Martinem Prágrem opustila za nejasných okolností soutěž StarDance. Od té doby se spekuluje o tom, co za náhlým koncem stálo. Někteří hovoří o nákaze covidem, jiní poukazují na jiné důvody. Jak to ale vypadá, pravdu se nikdo jen tak nedozví. Česká televize totiž podle informací Aha! zakázala Babčákové odchod ze StarDance jakkoliv komentovat.

Populární taneční soutěž StarDance …když hvězdy tančí se pomalu blíží do svého konce a zbývají už jen tři páry, které v pořadu bojují o absolutní vítězství. Během následujících dvou zbývajících večerů to však nebudou jen soutěžící, koho diváci uvidí tančit. Na parketu se totiž objeví také porota a „vypadlíci” z předchozích epizod. A konečně si po delší pauze zatančí i herečka Simona Babčáková.

Ta soutěž společně se svým tanečním partnerem Martinem Prágrem opustila již před více než měsícem, a to z dodnes neznámého důvodu. Ke svému odchodu se Babčáková a Prágr nijak nevyjadřovali ani na sociálních sítích, a tak byli diváci odkázání jen na nejrůznější spekulace. Častokrát se hovořilo o tom, že se Babčáková krátce před vysíláním nakazila covidem. Tuto informace však herečka nikdy nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. A zdá se, že skutečný důvod konce ve StarDance se její fanoušci nedozví ani teď.

Instrukce od televize

Simona Babčáková a Martin Prágr si po dlouhé pauze konečně opět zatančí. Na parket se vrátí společně i s dalšími soutěžícími, kteří již museli z kola ven. „Zítra se s ní opět potkám na tanečním parketu. Tak snad se nepočůrám smíchy,” uvedl na sociální síti ve středu Martin Prágr a k příspěvku přidal snímek s Babčákovou. Kdo by si však myslel, že se ve StarDance Babčáková nějak vrátí ke svému odchodu ze soutěže a prozradí, co se vlastně stalo, ten se šeredně spletl. „Produkce požádala Simonu, aby při návratu před kameru už nijak své vyřazení nekomentovala ani nic neříkala na adresu epidemie a covidu,” nechal se pro Aha! slyšet zdroj ze zákulisí StarDance.

V zákulisí to žilo

Do StarDance se pravidelně během tanečních večerů vraceli vyřazení soutěžící, avšak jen jako diváci. Během osmého kola tak do pořadu opět zavítal Zdeněk Godla, který v zákulisí pozdravil své soupeře a popřál jim hodně štěstí. V maskérně a v šatnách to vždy žije. Je vidět, že mezi soutěžícími žádná rivalita nepanuje a naopak se snaží jeden druhého podporovat. Kdo to nakonec dotáhne na absolutní hvězdu jedenácté řady StarDance?