Simona Babčáková rozesmutnila fanoušky: Její náhlý konec ve StarDance nechápou

Zdroj: Česká televize

Herečka Simona Babčáková a Martin Prágr byli jedním z nejvýraznějších párů letošní řady StarDance …když hvězdy tančí. Ještě v pátek na sociální síti zveřejnili video z příprav na své další vystoupení. V sobotu pak ale hned na začátku čtvrté epizody moderátoři oznámili smutnou zprávu. Babčáková s Prágrem totiž StarDance nečekaně opustili. Údajně kvůli nemoci.

Po roční pauze se před čtyřmi týdny konečně na televizní obrazovky vrátila veleúspěšná show StarDance se zbrusu novou jedenáctou řadou. Ta měla světlo světa spatřit již v loňském roce. Kvůli pandemii koronaviru ji ovšem tvůrci odložili až na ten letošní. Jen ale co jedenáctá série začala, postihl její natáčení zásadní problém. Moderátorka Tereza Kostková se nakazila covidem a třetí epizoda se proto nesla v úplně jiném duchu. Kromě toho, že v ní pochopitelně chyběla sama Kostková, natáčení se kvůli karanténě nesměli zúčastnit ani ti, jež nebyli očkováni. A mezi ty patřila i herečka Simona Babčáková.

V pátek náročný trénink, v sobotu nečekaný konec

S o to větší radostí diváci čekali na čtvrtý díl, který měl, díky vyléčení moderátorky a také skončení karantény pro všechny ostatní, pokračovat tak, jak byli fanoušci zvyklí. Radost z toho, že byla Kostková opět na obrazovce a vedle Marka Ebena přivítala diváky u sledování další epizody, ale brzy vystřídaly zklamání a smutek.

„Ani nevíte, jak ráda vás vidím a jak jsem se na vás těšila," vítala se s diváky na začátku přenosu Tereza Kostková. „Doufala jsem, že to bude návrat bez jediného mráčku, ale zase ne,” řekla hned v úvodu Kostková. „Simona Babčáková onemocněla, a tak s Martinem Prágrem podle pravidel nemohou v soutěži pokračovat,” šokoval všechny Marek Eben.

Fanoušci smutní

Náhlý konec Babčákové a Prágra, kteří podle mnohých patřili mezi největší favority soutěže, zaskočil všechny. Ještě v pátek herečka na sociální síti zveřejnila video z tréninku, v sobotu pak v soutěži nečekaně skončila. A divákům to pochopitelně připadá přinejmenším zvláštní. „Simonko, škoda, že už nebudete ve StarDance. Fandím vám všem, co tam byli z Comebacku. Něco mi na tom smrdí, ale co. Mějte se krásně,” rozloučila se s Babčákovou na sociální síti jedna z fanynek. Další v komentářích spekulovali o tom, zda za jejím koncem ve StarDance náhodou nestojí fakt, že není herečka očkovaná. Česká televize však více její konec v soutěži nekomentovala.

„Licenční pravidla od BBC nám nedovolují, aby v soutěži pokračovali, jedná se totiž o jejich druhou absenci. S dalším párem se rozloučíme i na konci pořadu, vyřazování musí proběhnout standardně,” uvedla akorát ČT v průběhu vysílání čtvrté epizody na sociální síti. Na konci vysílání pak soutěž opustili také Zdeněk Godla a Tereza Prucková.

