Namyšlenec! Jiří Babica ostře pálí do Pohlreicha, kde je mu konec?

Zdroj: Profimedia

Jiří Babica v sobě evidentně dlouho drží zášť vůči kolegovi, televiznímu kuchaři Zdeňku Pohlreichovi. Důvodem všech sporů je vzpomínka na jeden z dílů Ano, šéfe, kde se Pohlreich vysmíval jeho stylu vaření.

Starý spor

Tento problém ovšem není žádnou novinkou, táhne se už od samotného začátku vysílání pořadů. Nevraživost začala v roce 2009, tehdy se vysílaly Babicovy dobroty na Nově rok a na Primě začínal pořad s Pohlreichem Ano, šéfe! Od tohoto momentu byly televizní kuchaři dva. Spor přitom začal poznámkou Pohlreicha, který řekl v jednom z dílů Ano, šéfe hlášku Jiřího: "když nemáte toto, dejte tam toto."

Podle Jiřího začala být tato věta slavná až poté, co ji Zdeněk použil. Dle jeho názoru ho tím Pohlreich zesměšnil. "Mám stejnou gastronomii, co má on. Zatímco já dělal deset let v Alcronu, panáček dělal v restauracích a v Praze 1. Pro mě jsou cílová skupina domácnosti, aby si lidé vařili sami doma. On ať si to dělá pro restaurace, ale ať nenapadá, ať si nedělá srandu a kr*tény. Namyšlenec," rozvášnil se Babica v pořadu Mr. Kubelík show, kde promluvil o svém současném životě.

Pohlreich svoje chování nepopírá

Babica se naštval tak, že přiznal, co by udělal, pokud by svého slavného kolegu potkal. “Vůbec žádný vztah spolu nemáme. Nula. Nikdy jsme se naštěstí nepotkali, jinak bych ho asi hned praštil. Ať se mi vyhýbá.” Zdeněk Pohlreich se ovšem zanedlouho ozval s odpovědí na Babicovu výhrůžku. “Že mi chce rozbít hubu? To by se mu asi mohlo povést,” komentoval smířlivě. Dále pro eXtra přiznal, že jejich vzájemné spory už ho vůbec nezajímají. “Takové věci mě už přestaly zajímat. Mám čistou hlavu a úplně v klidu se na to můžu vyprdnout. Je to třikrát ohřívaná polívka a ta nechutná úplně dobře. Je pravda, že jsem o něm neřekl hezký věci, tak se mu ani nedivím.“