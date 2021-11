Válka dvou kuchařů pokračuje, Babica se už zase navezl do Pohlreicha

Zdroj: Profimedia

Zdeněk Pohlreich a Jiří Babica si jdou po krku už dlouho. Známí kuchaři snad nevynechají jedinou příležitost, aby si pořádně nerýpli do svého soka. Naposledy se Babica opřel do Pohreicha kvůli seznamce První rande, kterou teď šéfkuchař moderuje.

Už to vypadalo, že válka mezi dvěma nesmiřitelnými kuchaři dávno skončila. Ve skutečnosti jak Pohlreich, tak Babica po očku svého soupeře neustále sledují a když se objeví příležitost, neodpustí si utrousit další jedovatou poznámku.

Babica na covidu nakonec vydělal

Jiří Babica sice aktuálně nevaří v žádné televizi, díky pandemii koronaviru se z něj ale stal YouTuber. Během covidové pauzy si založil kanál, který z nějakých neznámých důvodů začali sledovat hlavně hráči počítačových her.

Kuchař proto hned využil svojí popularity, kterou u mladých gamerů získal, a napsal pro ně kuchařku ve formě komiksu. A když knihu představoval, nezapomněl samozřejmě popíchnout Zdeňka Pohlreicha, který teď uvádí televizní seznamku První rande.

"Pohreich patří do Hollywoodu. Seznamku jako on bych moderovat nechtěl," nebral si servítky Babica pro Expres. A před pár měsíci byl kuchař vůči Pohlreichovi ještě kritičtější. V rozhovoru pro Aktuálně ho přirovnal k podvodníčkům a podrazákům, kteří ve foglarovkách patřili do Bratrstva kočičích pracek.

Kromě toho kuchař dodal, že nechápe, proč rozepře mezi ním a Pohlreichem vlastně pořád trvají. "V životě jsem proti němu nic neřekl. Co si pamatuju, tak on šil do mě. Jednou jsem řekl, že když nemáte houby, tak tam nedávejte žádný, protože mi to přišlo strašně vtipný," snažil se obhájit Jiří Babica.

Kuchařská mafie v čele s Pohlreichem

"Ale k tomu jsem dodal, že je to jedno, protože se jedná o základ omáčky, do které když přidáte okurky, tak to bude okurková. To už samozřejmě nikoho nezajímalo. A v dalších dílech Ano, šéfe! se hned objevilo: "Když nemáte hořčici, tak tam dejte kečup…" doplnil.

Slavný kuchař ale zřejmě zapomněl na nedávnou kauzu, ve které svého konkurenta označil za mafiána. "Kuchařská mafie v čele s Pohlreichem, Vaňkem a Poštulkou mě mezi sebe nechce pustit. Chtěli to celé ovládnout sami a já jsem se jim tam vetřel," řekl v rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým v televizi XTV.

Pohreich si ale útok do Babicy rozhodně nenechal líbit a hned zkritizoval jeho tehdejší pořady na internetu. "Ten pořad jsem dokoukal do konce. No, co k tomu říct. Musím se smát. Asi si taky založím internetovou televizi a nazvu ji Sluníčko, tam budu všechny chválit. K tomu člověku se nemá ani smysl vyjadřovat," nechal se Pohlreich slyšet pro eXtra.cz.

