Babinská a Krajčo se do sebe hned zamilovali: Láskou ranili své partnery

Zpěvák Richard Krajčo a režisérka Karin Babinská jsou spolu už několik dlouhých let a v dnešní době jsou považovaní za jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu. Jejich začátky ale byly poměrně divoké. Když se totiž jeden do druhého zakoukali, byli ještě oba ve vztahu s někým jiným.

Richard Krajčo a Karin Babinská se v roce 2017 po několikaletém vztahu vzali a jejich láska tak nabyla ještě většího rozměru. Pořád jsou do sebe nesmírně zamilovaní a vypadá to, že by snad ani nemohli být šťastnější. Pravdou je, že se jim podařilo najít něco, co se povede jen málokomu. Navzájem v sobě totiž vidí své spřízněné duše.

Láska je nasměrovala

Dvojice se seznámila během castingu do filmu Pusinky, který Babinská režírovala a Krajčo se v něm ucházel o jednu z vedlejších rolí. Přestože si nakonec ve snímku nezahrál, protože se natáčení o rok posunulo a zpěvák pak neměl čas, s Karin si okamžitě padli do noty. Jenže byli oba dva v té době zadaní. Nakonec se kvůli své lásce svých partnerů vzdali.

„Já odešel ze vztahu, protože jsem pochopil, že nejsem šťastný. Říkal jsem si, že už nemusím mít v životě tolik času, že ho nechci marnit. A že pokud chci svůj život změnit, musím to udělat hned a sebrat odvahu. I když to nebude jednoduché,” nechal se před lety slyšet v rozhovoru pro MF Dnes Krajčo a Babinská jej doplnila s tím, že se vlastně vzdal svého vztahu bez toho, aniž by věděl, zda ona udělá totéž. K jeho štěstí se tak ale přece jen stalo. „Ano, já odešla ze vztahu kvůli němu, protože jsem se opravdu zamilovala. Někdy mám vnitřní pocit, že některé věci musím udělat, a pak přestávám uvažovat logicky. Kdybych uvažovala logicky, tak bych ve čtyřiceti nemohla odejít z rodiny, která svým způsobem fungovala, do absolutní nejistoty k někomu, kdo má dvě děti. Já prostě nemohla jinak,” svěřila se režisérka.

Velké štěstí

Slovo nakonec dalo slovo a dvojice se dala dohromady. V roce 2017 se vzali a vychovávají společně děti, které oba mají ze svých předchozích vztahů. A vypadá to, jako by snad našli recept na permanentní štěstí. „Ve většině věcí se shodneme, máme podobné nahlížení na svět. A kde se neshodneme, tam se respektujeme. Jediné, na co jsem si skutečně musela zvyknout, je Richardova vášeň pro fotbal. Vůbec jsem netušila, já, celoživotní nesportovec, kolik je různých ligových utkání a že fotbal může běžet v televizi prakticky denně,” řekla s úsměvem před časem Karin Babinská pro iDNES.